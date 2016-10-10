Ay boyunca fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünler CarrefourSA raflarında özel fiyatlarla yerlerini alırken, marketlerde “mis gibi aşure” ikramları yapılıyor. Dileyenler hazır aşurelerden satın alabilirken, aşurenin anlamından tarifine kadar bilgilendirici içerikler müşterilere sunuluyor.

“#asureninanlami” etiketiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında ise bolluk ve bereketin simgesi aşurenin birlik ve beraberliğimizi vurgulayan özelliği ile kültürümüzdeki önemine dikkat çekiliyor.

Aşure, elden ele değil kalpten kalbe veriliyor

Aşure ayı bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, farklılıkların ahenk içinde ortak bir tadı oluşturmasının en güzel örneği, birlikteliğimizin en güzel bir ifadesi olarak biliniyor. Hem dini hem de toplumsal boyutu olan Aşure ayında dağıtılan bir kâse aşure, kimi zaman bir başkasının seni düşünebildiğinin kanıtı olurken, bazen yorgun bir yüz, aşureyle uzanan bir elle gülümseyebiliyor. Kısacası aslında aşure elden ele değil kalpten kalbe veriliyor.

CarrefourSA, kültürümüzün önemli değerlerinden olan Aşure ayını bu yıl daha özel kutluyor. Ay boyunca fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünler CarrefourSA raflarında özel fiyatlarla yerlerini alırken, marketlerde “mis gibi aşure” ikramları yapılıyor. Dileyenler hazır aşurelerden satın alabilirken, aşurenin anlamından, tarifine kadar bilgilendirici içerikler müşterilere sunuluyor.

Fotoğraf yarışması düzenleniyor

“#aşureninanlamı” etiketiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında ise bolluk ve bereketin simgesi aşurenin birlik ve beraberliğimizi vurgulayan özelliği ile kültürümüzdeki önemine dikkat çekiliyor.“Aşure elden ele değil kalpten kalbe verilir” sloganı ile hazırlanan reklam filminde ise, aşurenin toplumsal sevgi saygı için önemi anlatılıyor. Birlik beraberlik, ortak değerler gibi kavramlara dikkat çeken reklam filminde CarrefourSA’nın Türk toplumunun değerlerini yaşatmaya verdiği katkı aktarılıyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, bolluk ve bereketin simgesi aşurenin; paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, farklılıkların ahenk içinde ortak bir tadı oluşturmasının en güzel örneği, birlikteliğimizin en güzel bir ifadesi olarak bilindiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Ülkece zor günlerden geçtiğimiz, birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde CarrefourSA olarak bizler de Aşure ayını bu yıl özel bir şekilde kutlamayı planladık. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi… Aşure pişirip dağıtmak günümüzde halkımız tarafından güzel bir uygulama olarak sürdürülüyor. Bu da sevginin pekişmesine bir vesile oluyor. Bizler de ay boyunca marketlerimizde aşure ikramları yapacağız. Aşure yapımında kullanılan fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlere raflarımızda bu aya özel fiyatlarla yer veriyoruz. Ayrıca aşure tarifinden, aşurenin anlamına kadar bilgilendirici içerikleri müşterilerimize sunuyoruz.”

