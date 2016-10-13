CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi, farklılıkların ahenk içinde ortak bir tat oluşturmasının en güzel örneği olarak bilinen Aşure ayını bu yıl ayrı bir önemle kutluyor. CarrefourSA’nın bu kapsamda bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Maltepe Park AVM’de yer alan hipermarketindeki müşteri ve çalışanlarına aşure dağıtıldı. Etkinliğe, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul ile CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin de katıldı.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, “Aşure ayını, CarrefourSA çalışanları ve müşterileriyle birlikte karşılamaktan ve bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aşure, bize farklılıklarımızla beraber bir arada yaşamanın önemini çok iyi anlatıyor. Biz, Türkiye’nin Sabancı’sı olarak güzelliklerimizi ve geleneklerimizi her zaman korumamız gerektiğine ve birlikte çok güzel bir bütünün parçası olduğumuza inanıyoruz ” dedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin ise şunları söyledi:

‘’CarrefourSA olarak bizler de Aşure ayını bu yıl özel bir şekilde kutluyoruz. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi. Aşure pişirip dağıtmak günümüzde halkımız tarafından güzel bir uygulama olarak sürdürülüyor. Bu da sevginin pekişmesine bir vesile oluyor. Biz de bugün Sabancı Holding CEO’muz Zafer Kurtul ile birlikte Maltepe Park AVM’deki hipermarketimizde müşterilerimize ve çalışanlarımıza aşure dağıtmaktan, kültürümüzün bu önemli değerini sürdürmeye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“AŞURE ELDE ELE DEĞİL, KALPTEN KALBE VERİLİR”

Aşure ayı boyunca fındık, fıstık, nohut, buğday gibi aşure malzemelerini özel fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak olan firma, marketlerinde hem aşure ikramları yapacak hem de aşurenin anlamından, tarifine kadar bilgilendirici içerikleri müşterilerine sunacak.

