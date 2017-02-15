Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA’nın Mersin Limonluk Hipermarketi, 18’inci yıldönümü dolayısıyla müşterilerini indirimler, fırsatlar ve eğlenceler dolu bir alışverişe bekliyor.

Hakan Ergin: “Bize inanan, bize güvenen Mersinlilere teşekkür ederiz”

Akdeniz Bölgesi’nde CarrefourSA bayrağını 18 yıldır dalgalandıran marketin kuruluş yıldönümü hakkında değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, şunları dile getirdi:

“CarrefourSA olarak Mersin’de olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Mersin, 18 yıldır sepetlerini CarrefourSA ile dolduruyor. Bu vesileyle bize inanan, bize güvenen ve yanımızda olan değerli tüketicilerimize teşekkür ederiz. Mersin’deki hipermarketimizin 18’inci yılını hem gıda hem de gıda dışındaki birçok ürüne uyguladığımız özel indirimlerle kutluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman için sektörde ilklere imza atan, gerçekleştirdiğimiz yenilikler ve ürün çeşitliliği ile müşterilerimize her zaman en iyi alternatifleri en uygun fiyata ulaştıran bir marka olduk. Bununla yetinmeyerek tüketicilerimiz en çok neyi tercih ediyor, ne zaman alışveriş yapıyor ve nelere dikkat ediyor gibi bilgileri ortaya çıkararak en kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunuyoruz. Mersinlilerin CarrefourSA’yı takip ederek fırsatlardan faydalanma devam etmelerini arzuluyor, hipermarketimizin 18’inci yılını kutluyorum.”