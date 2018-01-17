CASA tipi askeri uçakların karıştığı 3 kazada 40 şehit verdik

2001 yılında 2 CASA tipi askeri uçak düşmüş, toplam 37 şehit verilmişti. Bugün yaşanan kaza ile birlikte şehit sayısı 40’ı çıktı. Ocak 2001’de yaşanan kazada CASA CN-235 tipi uçak Kayseri’de düşmüş, 3 asker şehit olmuştu. İkinci olay ise bu kazadan 4 ay sonra gerçekleşmişti. Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düşmüştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Bu olayın ardından CASA tipi uçaklar, uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Bugün ise Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla havalanan ve içinde iki pilot ve bir teknisyenin olduğu CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölünün kuzeyinde düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Böylece 3 CASA tipi uçağın düşmesi sonucu verilen şehit sayısı 40’a çıktı.

2012 yılında Türkiye’nin “Müşterek Nakliye Uçağı - A400 M” projesinde de ortağı olduğu İspanyol EADS CASA, taahhütlerini yerine getirmediği için Türkiye’nin yasaklı listesine girmişti.