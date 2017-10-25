Çatalca’da dere taştı, yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle Karamandere Dere deresinin taşması sonucu Çatalca Karamandere Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, saatler süren çalışmaları neticesinde kapanan mahallenin yolu tekrar ulaşıma açıldı. Çok sayıda ev, ahır ve çiftlik sular altında kaldı. Taşan dere nedeniyle çok sayıda mahalle sakinleri de evlerinde mahsur kaldı. Mahallede can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bazı hayvanlar telef oldu ve birçok alanda maddi hasar meydana geldi.

Metrekareye 107 kilogram yağış düştü

Gün içerisinde Çatalca ise metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yükselen dere suları nedeniyle birçok vatandaşta araçları içerisinde de yolda mahsur kaldı. İşçileri taşıyan servis ise bir traktör yardımı ile çekildi.

Toplam 19 kişi kurtarıldı

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 5’nci Bölge Müdür Yardımcısı Salih Mazlum, Çatalca genelinde etkili olduğunu ifade ederek, “Öğlen saatlerinden itibaren Çatalca’nın özellikle Karadeniz’e kıyısı olan Yalıköy, Karacaköy Belgrad, Ormanlı ve daha sonra Karamandere’de etkili oldu. Bölgemizde yaklaşık metrekareye 115 kilogram yağış düştü. Yağışın fazla olması sebebiyle dereler taştı. Taşan dereler sonucu 3 tane köy yolumuz ulaşıma kapandı. Bunlar, Karacaköy Karamandere Yolu, Karacaköy Belgrad Yolu, Karacaköy Belgrad Yolu. Biz de vatandaşlar ile irtibat halinde oldu. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Karamandereyiz şu anda. Yaşlı bir çiftimiz vardı. Su seviyemiz yükselince evlerinde mahsur kalmışlardı. Onları da köylülerimizin desteği ile kurtardık. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yaklaşık 13 kişiye ulaştık. Su tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Sabaha kadar ekiplerimizle nöbet halinde olacağız” dedi.

Mal kayıpların çok olduğunu söyleyen Karamandere Mahallesi Muhtarı Selda Şimşek ise, “ İtfaiye gelene kadar vatandaşları traktör ile kurtardık. Köyümüzün bir girişi var köprü orası da sel suları nedeniyle kapanmıştı oradan giriş yapamadılar” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş ise daha önce bu kadar çok sel suları geldiğini görmedikleri ifade etti.

Öte yandan bölgede tahliye çalışmaları da devam ettiği öğrenildi.

Alper Korkmaz