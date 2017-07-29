Çatı alev alev yandı, mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı

Yangın, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Alevlerin çatıdan yükseldiğini ve 5’inci katın balkonunda bir kadının mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk olarak mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtarırdı. Bu sırada polis ekipleri de sokağın giriş çıkışına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bir saatte kontrol altına alınabildi. Diğer binalarda oturan bazı vatandaşlar da balkonlarından hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamil Cankılıç