Diğer
Kategoriler

Çatı alev alev yandı, mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı

Elazığ’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 5’inci katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatı alev alev yandı, mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı

29 Temmuz 2017 16:44
Elazığ'da bir evin çatısı yandı - Tıkla İzle

Yangın, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Teyfik Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Alevlerin çatıdan yükseldiğini ve 5’inci katın balkonunda bir kadının mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk olarak mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtarırdı. Bu sırada polis ekipleri de sokağın giriş çıkışına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, bir saatte kontrol altına alınabildi. Diğer binalarda oturan bazı vatandaşlar da balkonlarından hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kamil Cankılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!