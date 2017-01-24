Diğer
Kategoriler

Çatıda korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Alevlerin arasında kalan ve patlama riski bulunan tüp itfaiye tarafından uzaklaştırıldı.

Çatıda korkutan yangın

24 Ocak 2017 15:25

Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokağı'nda bulunan üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla yangına müdahale etti. Merdivenli araçla yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Söndürme çalışmaları sırasında emniyet ekipleri meraklı vatandaşların binaya yaklaşmasına mani oldu. Bazı vatandaşlar ise yangını evlerinin balkon ve pencerelerinden seyretti. Her ihtimale karşı sağlık ekibi de yangın bölgesinde hazır bekletilirken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan çatı katında bulunan ve aşırı sıcaklık yüzünden üzerinde yarık oluşan piknik tüpü itfaiye ekibi tarafından dışarı çıkarılarak patlaması önlendi. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: çatı, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!