Mesudiye Mahallesi 1. Aydın Sokağı'nda bulunan üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla yangına müdahale etti. Merdivenli araçla yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Söndürme çalışmaları sırasında emniyet ekipleri meraklı vatandaşların binaya yaklaşmasına mani oldu. Bazı vatandaşlar ise yangını evlerinin balkon ve pencerelerinden seyretti. Her ihtimale karşı sağlık ekibi de yangın bölgesinde hazır bekletilirken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çatı katında bulunan ve aşırı sıcaklık yüzünden üzerinde yarık oluşan piknik tüpü itfaiye ekibi tarafından dışarı çıkarılarak patlaması önlendi.

Salih Bakıcı

