Çatıda ölümüne çalışma kamerada

Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçinin hiçbir güvenlik önlemi almayarak çalışması görenleri şaşkına çevirdi. Birçok ev sahibi yaz aylarında çatılara bakım ve onarım yaptırıyor. Kimi çatılarda da çalışan işçi ise hiçbir güvenlik önlemi almadan tehlikeli bir şekilde çatıda çalışıyor. Emniyet halatı gibi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi ise çatıdan alt kata inmeye çalıştığı sırada yürekleri ağza getirdi, o anlar ise saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde terlikle çalışan işçinin hiçbir tedbir almadan çalıştığı görülüyor.Öte yandan işçinin çatından balkona geçtiği anlar da görüntülerde görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç