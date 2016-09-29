Alınan bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle'de iki gün önce gece meydana gelmişti. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Çiğdem A., 4 katlı apartmanın çatısına çıkıp, kendini yaklaşık 20 metreden boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla önce Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı ancak, hayati tehlikesi bulunduğu için 112 ekipleri tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı. İki gündür yoğun bakımda tedavi gören Çiğdem A., hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ömer Tekcan