Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 - 20 dereceleri bulduğu Tatvan’da adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle birçok irili ufaklı göletin donduğu ilçede binaların çatılarında ise boyu iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmaya çalışıyor. Çatılardaki buz tehlikesine karşı vatandaşlar ise ana cadde ve ara sokaklarda çatılardan uzak durmaya çalışıyor.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçedeki soğuk havaların önümüzdeki günlerde daha artacağı öğrenildi.

Hakan Okay