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Çatışmalarda yaralanan 14 ÖSO askeri Kilis’e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 44'üncü gününde çatışmalarda yaralanan 14 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis'e getirildi.

Çatışmalarda yaralanan 14 ÖSO askeri Kilise getirildi

06 Ekim 2016 19:20
Çatışmalarda yaralanan 14 ÖSO askeri Kilis’e getirildi - Tıkla İzle

Suriye’nin Çobanbey kasabası Rai bölgesindeki Akhtarın köyünde DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında sabah saatlerinden itibaren başlayan çatışmalar sonucu köyün kontrolü DAEŞ’ten Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyişi süren Özgür Suriye Ordusu, Dabık kasabasına bir adım daha yaklaştı. Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, yaralanan 14 Özgür Suriye Ordusu askeri ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.  

Mehmet Ali Dağ
KİLİS

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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