Suriye’nin Çobanbey kasabası Rai bölgesindeki Akhtarın köyünde DAEŞ ile Özgür Suriye Ordusu arasında sabah saatlerinden itibaren başlayan çatışmalar sonucu köyün kontrolü DAEŞ’ten Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyişi süren Özgür Suriye Ordusu, Dabık kasabasına bir adım daha yaklaştı. Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, yaralanan 14 Özgür Suriye Ordusu askeri ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS