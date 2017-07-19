Çavuşoğlu: 'Bu üçlü görüşme ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirecek'

İkili görüşmelerde hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bölgesel konuları konuştuklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Üçlü toplantılarımızda ise Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan arasındaki işbirliğini nasıl güçlendirebiliriz, BM çerçevesinde diplomatik ilişkilerimizi, uluslararası siyasi ilişkilerimizi nasıl güçlendiririz onları konuştuk. Ama ekonomik ilişkilerimiz de çok önemli. Ticaretimiz de bazı ülkeler arasında düşüş var bunu tersine çevirecek, tekrar artıracak potansiyelimiz de var. Bunun için gümrük, ulaştırma alanında atacağımız önemli adımlar var. Bakü-Tiflis-Kars deneme yürüyüşleri bugün başlıyor. Bu proje tamamlandı, eksikleri de giderilir ve bu yıl içinde, son baharda seferler başlar. Azerbaycan ve Türkmenistan tarafında liman projeleri var. Bir kuşak, bir yol projesinde Türkmenistan-Azerbaycan-Türkiye arada Gürcistan’da var. Bu 4 ülke çok öneme sahiptir. Enerjiyle ilgili işbirliğimizi güçlendirme kararlılığımız var. Bu üçlü görüşme üç ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Buna vesile olur inşallah, amacımız da bu” dedi.

“Türkmenistan’ın ev sahipliğinde zirveni gerçekleştireceğiz”

Çavuşoğlu, “İnşallah Türkmenistan’ın ev sahipliğinde üçlü zirveyi gerçekleştireceğiz. Bu toplantı bu zirvenin adeta bir hazırlığı niteliğindedir ama zirveye kadar hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu netice alıcı bir zirve olmalı. Anlaşmalar imzalanacak, yol haritalarımız var. 2015-2017 yol haritamızı Türkmenistan’da belirlemiştik. Şimdi 2018-2020, 3 yıllık yol haritamızı da arkadaşlarımız, uzmanlarımız hazırlıyor. Zirveden 1 gün önce bir araya gelerek bu zirvenin sonuç alıcı ve başarılı olması için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Ermenilerin saldırısı sonucu Füzuli’nin Alhanlı köyünde şehit olan iki sivilin ölümü ile ilgili Azerbaycan’a başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, “Yukarı Karabağ probleminin yine uluslararası hukuk ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve her türlü desteği vermeye hazırdır. Türkiye’deki hain darbe girişiminin yıl dönümünde dost ve kardeş Türkmenistan ve Azerbaycan’a bizlere verdikleri destek ve dayanışma için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Rum tarafının bu parametrelere bir çözüme hazır olmadığını gördük”

Kıbrıs'la ilgili müzakerelere de değinen Çavuşoğlu, “KKTC de uzun süre devam eden bir müzakere süreci var ve biz Türkiye olarak bu süreci destekledik. Ocak ayında Cenevre’de ve geçtiğimiz hafta da Cran Montana’da konferanslar düzenlendi. Fakat 11 gün devam etmesine rağmen ve bizim tüm yapıcı çalışmalarımıza rağmen Rum tarafının bu parametrelere bir çözüme hazır olmadığını ve böyle bir çözüme yanaşmadığını ve yanaşmayacağınız bir de gördük, BM de gördü. Kendi aramızda ve KKTC ile görüşüp, istişare edip ona göre kararlar alıp, adımlar atmamız gerekiyor. Dün bu bakımdan faydalı bir ziyaret oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’yla, Meclis Başkanı ve diğer siyasi partilerin başkanlarıyla çok güzel fikir alış verişinde bulunduk bir değerlendirme yaptık. Bir yol haritamız belli olduğunda sizlerle ve dünya kamuoyuyla paylaşırız” diye konuştu.

Kamil Nadirli