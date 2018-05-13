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Çavuşoğlu: 'Gençliğin enerjisi ile çifte bayram yaşayacağız'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa ilçe gençlik kolları başkanlarıyla toplantıda buluşarak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu toplantıda 24 Haziran seçimleriyle ilgili, “Gençliğin enerjisi ile çifte bayram yaşayacağız” dedi.

Çavuşoğlu: Gençliğin enerjisi ile çifte bayram yaşayacağız

13 Mayıs 2018 18:06

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’daki gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi. Doburca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse de katıldı.

24 Haziran’da gerçekleşecek olan tarihi seçimler öncesinde hazırlıkların konuşulduğu toplantıda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti gençlik kolları teşkilatlarının Türkiye’nin en önemli sivil hareketlerinden biri olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlerin Türkiye’nin geleceğine giden yolda önemli bir eşik olduğuna dikkat çekerek, gençlik kolları teşkilatlarının üzerine düşen görevi her zaman olduğu yerine getireceğine olan inancını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da seçimlere tüm teşkilatlarıyla hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Her zaman olduğu gibi halkımızla iç içe olarak, şehrimizin her noktasında insanımıza dokunuyor, taleplerini, geleceğe dair fikir ve beklentilerini dinliyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte birkaç sonra Ramazan Ayı’nın sevincini yaşayacağız. Ramazan’ın feyz ve bereketini Bursa'mızın her noktasında insanımızla paylaşarak, İnşallah mübarek ayın ardından çifte bayram yaşayacağız. Bursa teşkilatları her zaman olduğu gibi bu önemli dönemeçte de üzerine düşeni yerine getirecektir.”  

 

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