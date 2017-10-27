Çavuşoğlu: 'İbadi’nin ziyareti ile ilişkilerimizde yeni sayfa açtık'

Dışıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GAGİAD 10. ödül törenine katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan GAGİAD Başkanı Bora Tezel, “Sınırımızda yaşanan insanlık dramının belirsizliklerinin ve bir an önce sona ermesi için dua ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin olduğu kadar bildiğiniz gibi Gaziantep’in ticari ve sosyal kaderi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte millet olarak devletimize desteğimizin sonsuz olduğunu, siz devlet büyüklerimize güvenimiz ve inancımızın tam olduğunun altını çizmek istiyoruz. 20 yıllık bir geçmişe sahip olan kurum kültürümüzün önemli bir parçası olan ve bu yıl 10.'sunu düzenlemiş olduğumuz GAGİAD ödül töreninin heyecanını, mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.

GAGİAD ödülleri

25. yılını kutlamaya hazırlanan GAGİAD tarafından düzenlenen ödül töreninde, 13 dalda 14 başarılı kişi ve kuruluşlar ödüllendiriliyor. 2 yılda bir düzenlenen törenlerde oluşturulan komisyon tarafından yaklaşık 1.5 yıllık çalışma ile belirlenen başarılı kişi ve kurumlar tespit ediliyor.

“Ödül törenini önemsiyoruz”

Ödül törenini çok önemsediklerini belirten Tezel, “Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerden bir tanesi de 2 yılda bir düzenlediğimiz, ödül törenimizdir. 13 dalda 14 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törenimiz, yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmanın meyvesidir. Biz başarının başarılı kişi ve kurumların övgüye ve ödüle layık olduğunu düşünüyor ve ödüllerin sağlayacağı iç motivasyonun yeni başarılara vesile olacağına inanıyoruz” dedi.

Tezel, Türkiye’nin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Her alanda büyük potansiyele sahip ülkemizde bazı kaynakları hoyratça kullandığımızı söylemeden edemiyoruz. Bu kaynaklardan bir tanesi, belki de en önemlisi insan kaynağı. Spordan sanata kadar nice farklı alanlarda potansiyel sahibi insanımız, ya imkansızlıktan ya da bir kalıba sığma çabasından dolayı gerçek potansiyelini ortaya koyamıyor. Bu ödül töreni ile bizim en büyük ailelerimizden bir tanesi olan toplamda başarı hikayeleri çıkarmak, kabına sığmayanları bir kere daha gün yüzüne çıkarmaktır. Güzel ülkemizin parlak geleceğine yönelik inancımız tam. Daha güzel yarınlar için hep beraber çalışıyoruz. Tüm bunlarla beraber kalkınma ve daha güzel günler yolunda göz ardı etmememiz gereken bir gerçeğin olduğunu düşünüyoruz. O da kalkınmanın sadece ekonomik alanda sağlanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. İnanıyoruz, sanat, kültür eğitim alanlarındaki kalkınma, öz güven ve kreatif beyinler de, sürdürülebilir bir kalkınmanın bir parçasıdır. Aynen bir taburenin dört ayağı gibidir. Birinin olmaması, diğerlerinin de anlamını yitirmesine neden olur” dedi.

Çavuşoğlu'ndan GAGİAD'a övgü

Ödül töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu ise GAGİAD’ı överek, "Gerçekten anlamlı bir törende beraberiz. Genellikle işadamları dernekleri, kendi üyelerini ödüllendiriyorlar. O da önemli aslında. Kendi alanında, dalında ödül vermek teşvik anlamında önemli. Ama bugün gördüm ki, bu ödül töreninde toplumun değişik kesimlerinden değişik insanlar, kendi alanlarındaki başarılarından dolayı ödüllendiriliyor. Bu farklı bir tören olmuş. Geleneksel olarak da sürdürülüyor. Gönülden tebrik ediyorum. GAGİAD’ın başarılarını dinliyoruz. Başarılı şekilde kurulup, 20 yıldır güçlenen bir kuruluş olduğunu da görmüş olduk. Kadınlar kurulunun bulunması da anlamlı. Zaten Gaziantep’i övmeye gerek yok. Gaziantep’in bölgedeki sorunlardan ne kadar etkilendiğinin farkındayız” dedi.

"Suriye’de durum geçen yıla göre daha iyi"

Çavuşoğlu, Türkiye’nin samimi çaba ve gayretleri ile Suriye’deki durumun bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, “Bölgedeki sorunları çözebilmek için ne kadar gayret sarf ettiğimizi, samimi gayret gösterdiğimizi sizde takip ediyorsunuzdur. Bir yıl öncesine göre Suriye’deki durumun daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Henüz daha tam istediğimiz noktada değiliz. Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğünü tesis eden bir siyasi çözüm olmadan hedefimize ulaşmış diyemeyiz” dedi.

Irak ordusu ve peşmergenin ateşkesi

Irak ordusu ile peşmerge arasında sağlanan ateşkesin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Ateşkesin sağlanması önemli. Güven arttırıcı adımlar önemli. Gerginliği azaltıcı adımların atılması önemli. Ama kesin çözüm siyasi çözümdür. Türkiye olarak önemli bir rol oynuyoruz. Samimi gayret sarf ediyoruz. Bu hedefimize de ulaşacağız” dedi.

İlişkilerde yeni sayfa

Irak ile ilişkilerde yeni sayfa açıldığını kaydeden Çavşuoğlu, “İbadi’nin ziyareti ile ilişkilerimizde yeni sayfa açtık. Irak’ın geleceğinin de, terör örgütünden temizlendikten sonra referandum sorununu da çözdükten sonra, geleceğinin de çok parlak olacağını söyleyebilirim. Her türlü desteği biz vereceğiz. Bu bölgenin özellikle bu iki ülkeyle ticaretini arttıracağız. Dış politikamızın önceliği de, bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek. Ve yatırımcılarımızın önünü açmaktır. Ticaret erbabının önüne düşerek, dünyanın neresinde fırsat varsa, onun değerlendirilmesine ortak olmaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı kişi ve kurumlara ödülleri, Bakan Çavuşoğlu ve programa katılan protokol üyeleri tarafından verildi.

Lider Olgun - Şinasi İnan

