Çavuşoğlu 'Yerelden Küresele Gaziantep' konulu toplantıya katıldı

Gaziantep'in kültürel zenginliklerinin UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alabilmesi için gerekli lobi desteğini vereceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye ve mülteciler konusunda nasıl sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bunların hepsi bir süreçtir. Hepsini aşabiliriz, aşamayacağımız sorunlar değil bunlar. Sorunlar olabilir önemli olan birlikte çözüm önerileri ortaya çıkarmaktır. Gaziantep Zeugma ve Yesemek için uluslararası lobi yapacağız. Bu konuda kendimize çok güveniyoruz" dedi.

“Referandumun yapılmaması için çok uyardık”

Referandumun olmaması için Barzani’yi çok uyardıklarını fakat dinlemediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Irak Başbakanı'nın ziyareti tarihi bir ziyarettir, önemli kararlar aldık. İlişkilerimizi geliştirmek için önemli görüşmeler oldu, eskisinden çok daha iyi olacak. Bu referandumun olmaması için samimi çaba da göstermiştik, zararları anlatmaya çalışmıştık ama anlamamışlardı. Çatışmaların olmasını istemeyiz. Ama her şeyde bir hayır vardır. Belki de bundan sonra bazı sorunlar da aşılmış olacak. Bizim Irak'taki toprak bütünlüğüne saygımız sonsuzdur. Biz onlara düşmanlık yapamayız. Onlara da anlattık. Kimse çatışma istemiyor o bölgede. Irak ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz, ticaretimiz artıyor. Hasarı en aza indirmek de, fırsatları değerlendirmek de bizim görevimiz" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kültürel zenginliklerini uluslararası arenada tanıtmaları gerektiğini belirterek, “Kentin sahip olduğu değerleri küreselleştirmek istiyoruz. Bu anlamda önemli işler başardık. Gaziantep bölgesinde iddialıdır ve hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Şahin ayrıca, Yesemek ve Zeugma gibi kültürel varlıkların UNESCO dünya mirası listesinde kalıcı hale getirilmesi için Bakan Çavuşoğlu'ndan destek istedi.

Toplantı hediye takdimiyle sona erdi.

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