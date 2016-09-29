Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Rinkevics ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Halep’e düzenlenen saldırıların son bulmaması halinde Rusya ile anlaşmanın askıya alınabileceğini ve bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, “Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz” açıklamasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Biz Suriye’de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için alınan tüm kararları destekledik. Kararların alınması ve uygulanmasına katkı sağladık. Maalesef bu güne kadar ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasındaki engellere baktığınız zaman bunu ihlal eden ve yardımların ulaşmasını engelleyen rejim ve rejimin destekçileri olmuştur. En son ABD ve Rusya arasında varılan anlaşmanın da uygulanması için elimizden geleni yaptık. BM ile beraber insani yardımların ulaştırılması için gerekli çalışmayı yaptık ve TIR'lar sınırın diğer tarafına geçti. Maalesef o TIR'lar ya engellendi ya da Halep’e doğru giderken rejim tarafından vuruldu. Defalarca kimyasal silahlar kullanılarak, siviller öldürülerek Suriye’de savaş suçları işlenmiştir. Son anlaşmada uygulanmadığına göre ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Dün İran Dışişleri Bakanı ile görüştük. Ateşkesi nasıl sağlayabiliriz ve insani yardımları bir an evvel nasıl ulaştırabilirizi değerlendirme fırsatı bulduk. İlişkilerimizin normalleşmesinden sonra Rusya ile de bu konuları değerlendiriyoruz. Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle iş birliği yapmak isterse biz buna varız” diye konuştu.

"Maalesef 3 aylık bir süreçte bunu gerçekleştiremedik"

OHAL’in uzatılması kararı ile ilgili ise Çavuşoğlu, “3 aylık OHAL ilan ettikten sonra 3 aydan önce süreci tamamlamak arzusundaydık. Bu terör örgütü FETÖ ile ilgili soruşturmalar derinleştikçe yeni boyutlar ortaya çıkıyor. Değişik bağlantılar ortaya çıkıyor. Kullanıldıkları metotlar, aldıkları destekler dolayısıyla son derece karmaşık bir durum. Türkiye’nin bir daha böyle bir tehlike ile karşı karşıyla kalmaması için bu tür tedbirleri almamız gerekiyor. Maalesef 3 aylık bir süreçte bunu gerçekleştiremedik. Dün Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kuruluna OHAL’in uzatılması tavsiyesinde bulundu. Bu güne kadar OHAL nasıl uygulandıysa ikinci OHAL sürecinde de aynı anlayış devam edecektir. Önümüzdeki süreçte de AB Konseyi ile bu konudaki iş birliğimiz devam edecek. Şeffaf bir süreç olacak. Elbette hukukun üstünlüğüne riayet edilecektir. Bu teröristler cezalandırılmalıdır ama devlet terör örgütü gibi davranmaz. Devlet Anayasası ve hukuk sistemi kapsamında suçlulara gerekli cezayı verir. Fransa sadece 2 terör saldırısından dolayı OHAL’i 1 yıla uzattı. Biz umut ediyoruz ki ikinci 3 aylık süreçte bu süreci tamamlayabiliriz” açıklamalarında bulundu.

"Müsteşar yardımcımız olan Ümiz Yalçın’ı müsteşar olarak atama kararı verdik"

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına bir ismin atanıp atanmadığı sorusuna ise Çavuşoğlu, şu cevabı verdi:

“Tel Aviv’e henüz Büyükelçi atamadık ama önümüzdeki günlerde eş zamanlı olarak karşılıklı büyükelçilerimiz için isteyeceğiz. Bakanlığımızın müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM daimi temsilcisi olarak atandı ve 15 Ekim’de görevine başlayacak. Yeni müsteşar için dün MGK toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte istişare yapma fırsatı bulduk. Bu istişareler sonucunda şu anda müsteşar yardımcımız olan Ümit Yalçın’ı müsteşar olarak atama kararı verdik ama henüz resmi işlemler tamamlanmadı. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız onayına arz edeceğiz.”