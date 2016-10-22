Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Çavuşoğlu'ndan sert Kerkük açıklaması: Oldu bittiye izin vermeyiz

Çavuşoğlu'ndan sert Kerkük açıklaması: Oldu bittiye izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, “Biz oradaki süreci takip ediyoruz. Kesinlikle PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Çavuşoğlundan sert Kerkük açıklaması: Oldu bittiye izin vermeyiz

22 Ekim 2016 14:26

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak için geldiği sırada otelin girişinde merdivenlerden düşerek bileğini kıran AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane ziyaretinin ardından Aydın’ın durumu hakkında kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Aydın’ın durumunun iyi olduğunu ve öğle saatlerinde taburcu edileceğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, “Kendisi gayet iyi, biraz sonra da çıkabilir. Hiçbir hayati tehlikesi yok zaten burada üniversitede başta Rektörümüz, Başhekimimiz olmak üzere bütün hocalarımız ilgilenmiş. Son derece iyi, kolunda biraz çatlaklık var. Birkaç tane de düşmenin vermiş olduğu şey var. Dikişler atılmış bugün öğlende sonra çıkış olacak. Hiçbir problem yok gayet iyi çok şükür” diye konuştu.

“OLAYLARI VE GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu bir gazetecinin “Efendim Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar Arası Gazeteciler Derneği, PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girdiğini açıkladı, yorumunuz ne olacak, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt vererek şunları söyledi: “Biz oradaki süreci takip ediyoruz. Kesinlikle PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz. Zaten Türkiye şu anda da koalisyonun içinde yer alıyor. Aktif bir şekilde hem koalisyonun güçleri ile birlikte hem de yerel güçlerle birlikte hem de hava kuvvetlerimiz ile birlikte içerisindeyiz ve bu gelişmelere de müsaade etmeyeceğiz. Olayları ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.”

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarının ardından hastaneden ayrıldı.
 

Etiketler: ak parti, Mevlüt Çavuşoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!