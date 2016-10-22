Bakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak için geldiği sırada otelin girişinde merdivenlerden düşerek bileğini kıran AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane ziyaretinin ardından Aydın’ın durumu hakkında kendisini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Aydın’ın durumunun iyi olduğunu ve öğle saatlerinde taburcu edileceğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, “Kendisi gayet iyi, biraz sonra da çıkabilir. Hiçbir hayati tehlikesi yok zaten burada üniversitede başta Rektörümüz, Başhekimimiz olmak üzere bütün hocalarımız ilgilenmiş. Son derece iyi, kolunda biraz çatlaklık var. Birkaç tane de düşmenin vermiş olduğu şey var. Dikişler atılmış bugün öğlende sonra çıkış olacak. Hiçbir problem yok gayet iyi çok şükür” diye konuştu.

“OLAYLARI VE GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu bir gazetecinin “Efendim Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar Arası Gazeteciler Derneği, PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girdiğini açıkladı, yorumunuz ne olacak, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna yanıt vererek şunları söyledi: “Biz oradaki süreci takip ediyoruz. Kesinlikle PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz. Zaten Türkiye şu anda da koalisyonun içinde yer alıyor. Aktif bir şekilde hem koalisyonun güçleri ile birlikte hem de yerel güçlerle birlikte hem de hava kuvvetlerimiz ile birlikte içerisindeyiz ve bu gelişmelere de müsaade etmeyeceğiz. Olayları ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.”

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarının ardından hastaneden ayrıldı.

