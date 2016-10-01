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Çaykur Rizespor: 0 Beşiktaş: 0 (Canlı anlatım)

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Çaykur Rizespor: 0 Beşiktaş: 0 (Canlı anlatım)

01 Ekim 2016 18:56

Beşitaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır...

Maçtan dakikalar

1. Ve maç başladı

4. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ömer Şişmanoğlu hareketlendi. Öncesinde savunma topu kornere attı.

8. Rizespor hızlı çıktı. İsmail'in sol kanattan ortasında top doğrudan dışarı çıktı.

14. Caner arka direğe ortaladı. Necip'in kafa vuruşunda top Diallo'da kaldı.

19. Caner sol çizgide topla buluştu. Ortasında top Diallo'da kaldı.

23. Orhan Ovacıklı sağ kanattan ortasını yaptı. Top doğrudan Fabri'de kaldı.

28. İsmail topla çok hızlı çıktı. 3'e 2 pozisyonda İsmail sol tarafta Oğulcan'a aktardı. Oğulcan'ın vuruşunda top Marcelo'dan döndü.

34. Caner'in ortasında top yine boşta kaldı. Necip, Olcay'a bıraktı. Olcay'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ:
Fabricio, Beck, Tosic, Marcelo, Caner, Necip, Atiba, Tolgay, Ömer, Olcay, Cenk

RİZESPOR:
Diallo, İsmael, Ümit, Oboabona, Orhan, Petrucci, Saadane, Ahmet İlhan, Emrah, Oğulcan, Jakob


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