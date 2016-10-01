Spor Toto Süper Ligi 6. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı ağırladı. Beşitaş 90+3'te Adriano'nun attığı golle 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Caner’in ceza sahasının sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden top kaleci Diallo’nun ellerinde kaldı.
20. dakikada Ömer’in pası ile ceza sahası sol kanadında topla buluşan Caner’in şutunda Kaleci Diallo topa hakim oldu.
32. dakikada Caner’in kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisine yakın mesafede bulunan Hutchinson topu ayağı ile kaleye göndermek istedi. Top Diallo’nun kucağına düştü.
36. dakikada Ahmet’in ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Cenk’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu Ömer kafa ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Tosic’in pasında Aboubakar'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı noktada zayıf şutunda kaleci Diallo yatarak topu kontrol etti.
59. dakikada Tolgay ceza sahası içerisinde kazandığı topu Aboubakar’a gönderdi. Kalenin hemen önünde bulunan Aboubakar topa dokunamayınca top dışarı çıktı.
62. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta top az farkla dışarı çıktı.
89. dakikada Caner’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Aboubakar’ın şutunda top Diallo’da kaldı.
90+3. dakikada Cenk'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adriano sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx
Çaykur Rizespor: Diallo xxx, Ümit xx, Orhan xx, Oboabona xx, İsmael xx, Jantscher xx, Petrucci xx, Saadane xx, Ahmet xx (Kweuke dk. 60 xx), Emrah xx (Atienwen dk. 87 x), Oğulcan xx (Özgür dk. 90 ?)
Yedekler: Gökhan, Yaakoubi, Fink, Robin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Beşiktaş: Agosto xx, Guedes xx, Tosic xx, Beck xx, Hutchinson xx, Caner xx, Necip xx (Adriano dk 75. xx) , Olcay xx (Quaresma dk. 46 xx), Tolgay xx, Ömer xx (Aboubakar dk. 46 xx), Cenk xx
Yedekler: Tolga, Rhodolfo, Frei, Aras
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Adriano (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Ahmet (Çaykur Rizespor), Tolgay, Guedes, Quaresma (Beşiktaş)