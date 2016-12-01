Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Çaykur Rizespor: 5 - İnegölspor: 0

Maçtan dakikalar

4. dakikada Emrah’ın ceza sahası dışından Çaykur Rizespor kalesine kullandığı uzun şutta Gökhan topu yumruklayarak kornere çeldi.

14. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ali’nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Özgün’ün ceza sahası içerisine ortaladığı topu Tuszynski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-0

27. dakikada Saadane ceza sahasının dışından sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Hamdi üst direğe çok yakın bir noktadan topu çıkartmayı başardı.

47. dakikada Emrah’ın ceza sahası sol kanadından ortaladığı topu Tuszynski boş kaleye gönderdi. 3-0

68. dakikada Recep’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu Oğuzhan ağlarla buluşturdu. 4-0

77. dakikada Mehmet ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta Hamdi topu çıkartmayı başardı.

83. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Recep ağlarla buluşturdu. 5-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Türkalp xxx, Mustafa Sönmez xxx, Önder Yılmaz xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Oboabona xxx, Tuszynski xxx (Atiemwen dk. 83 ?), Emrah xxx, Saadane xxx, Mehmet xxx (Muhammet Emin Balcılar dk. 83 ?), Oğuz xxx, Recep xxx, Mohammed (Atiyah dk. 87 ?), Özgür xxx, Ümit xxx

Yedekler: Muhammet Alperen Uysal, Oğulcan, Oğuzhan, Furkan,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

İnegölspor: Hamdi xx, Enes xx (Bilal dk. 46 xx), Mustafa Vargel xx, Ali xx, Recep xx, İsmail xx (Emre dk. 46 xx), Oğuz xx, Okan xx, Mahmut xx, Emrah xx (Ömer Faruk Boz dk. 78 ?), Eren xx

Yedekler: Mustafa Güngör, Oğuzhan, Ömer Faruk Gümüş, Ömürcan

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Goller: Ali (dk. 14) Tuszynski (dk. 20 ve 47), Oğuzhan (dk. 68), Recep (dk. 83) (Çaykur Rizespor)

Hasan Fehmi Demir