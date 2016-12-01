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Çaykur Rizespor, İnegölspor'u farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Çaykur Rizespor sahasında İnegölspor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahisi ekibin 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor, İnegölsporu farklı geçti

01 Aralık 2016 18:20

Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Çaykur Rizespor: 5 - İnegölspor: 0

Maçtan dakikalar

4. dakikada Emrah’ın ceza sahası dışından Çaykur Rizespor kalesine kullandığı uzun şutta Gökhan topu yumruklayarak kornere çeldi.
14. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ali’nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Özgün’ün ceza sahası içerisine ortaladığı topu Tuszynski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-0
27. dakikada Saadane ceza sahasının dışından sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Hamdi üst direğe çok yakın bir noktadan topu çıkartmayı başardı.
47. dakikada Emrah’ın ceza sahası sol kanadından ortaladığı topu Tuszynski boş kaleye gönderdi. 3-0
68. dakikada Recep’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu Oğuzhan ağlarla buluşturdu. 4-0
77. dakikada Mehmet ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta Hamdi topu çıkartmayı başardı.
83. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Recep ağlarla buluşturdu. 5-0

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Türkalp xxx, Mustafa Sönmez xxx, Önder Yılmaz xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Oboabona xxx, Tuszynski xxx (Atiemwen dk. 83 ?), Emrah xxx, Saadane xxx, Mehmet xxx (Muhammet Emin Balcılar dk. 83 ?), Oğuz xxx, Recep xxx, Mohammed (Atiyah dk. 87 ?), Özgür xxx, Ümit xxx
Yedekler: Muhammet Alperen Uysal, Oğulcan, Oğuzhan, Furkan,
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
İnegölspor: Hamdi xx, Enes xx (Bilal dk. 46 xx), Mustafa Vargel xx, Ali xx, Recep xx, İsmail xx (Emre dk. 46 xx), Oğuz xx, Okan xx, Mahmut xx, Emrah xx (Ömer Faruk Boz dk. 78 ?), Eren xx
Yedekler: Mustafa Güngör, Oğuzhan, Ömer Faruk Gümüş, Ömürcan
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Goller: Ali (dk. 14) Tuszynski (dk. 20 ve 47), Oğuzhan (dk. 68), Recep (dk. 83) (Çaykur Rizespor) 

Hasan Fehmi Demir 

Etiketler: çaykur rizespor, İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu


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