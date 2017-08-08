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Çaykur Rizespor'da Hasan Kemal Yardımcı dönemi resmen başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Yönetim Kurulu kararı ile başkanlık görevine getirilen Hasan Kemal Yardımcı görevine bugün resmen başladı.

Çaykur Rizesporda Hasan Kemal Yardımcı dönemi resmen başladı

08 Ağustos 2017 20:33

Görev devir-teslim nedeni ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Metin Kalkavan, yaptığı açıklamada yönetim kurulu olarak, bir değişikliğe gidildiğini ve bu değişimin herkes için hayırlı olacağının altını çizdi. Kalkavan, "Çaykur Rizespor'da 8 yıl görev yatıklarını ve bu süre zarfında, sportif açıdan bazı hatalarımız olmuştur ancak markamızın kurumsal bir düzeye çıkması içinde elimizden geleni yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Biz zaten Çaykur Rizespor A.Ş'nin ortaklarıyız. Hem dinlenmiş olacağız hem de Rizespor için yeni Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı ve ekibine gereken desteği verip yolumuza devam edeceğiz. Allah bize bu görevi nasip etti, biz de layıkıyla yaptığımızı ve emin ellere testim ettiğimizi düşünüyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

"Biz ihtilal yapmaya gelmedik"

Bugün Başkanlık koltuğuna resmen oturan Hasan Kemal Yardımcı ise yaptığı açıklamada "Bizler hali hazırda bu şirketin mevcut ortaklarıydık. Değişen bir şey olmadı. Bir koltuktan kalktık bir koltuğa oturduk. Metin Başkana ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü 8 yıl önce bu takımın şartları bu şekilde değildi. Arkadaşlarımızın, yaptıkları ortadadır. Giden yönetimin üzülmesi kırılması beni üzer. Ben bu yaşımda nasıl bir görevi üstlendiğimin farkındayım ve bunun için iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem taraftarımızla hem basınımızla hem de yani Bakanımız Osman Aşkın Bak'la daha ilerisini nasıl görebilirizin hesabını yapıp bu takımı Süper Lige nasıl yeniden çıkartabiliriz çalışmalarını şimdiden yapmamız gerekiyor. İşi çok sıkı tutmamız ve kesinlikle bırakmamamız lazım" diye konuştu.

Rizeli hemşehrilerini stada gelmeleri için herkese görev düştüğünü ifade eden Yardımcı, "Artık dayanacak gücümüz yok. Rize'ye yakışan çıkıp mücadelesini yapmak ve Süper Lig'e kaldığı yerden devam etmektir" ifadelerini kullandı.  

Bayram Ali Sarı

Etiketler: çaykur rizespor, Hasan Kemal Yardımcı dönemi


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