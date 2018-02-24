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Çaykur Rizespor’dan taraftara çağrı

Çaykur Rizerspor A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, yarın oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçı için taraftara çağrı yaptı.

Çaykur Rizespordan taraftara çağrı

24 Şubat 2018 10:11

Spor Toto 1. Ligi 24. haftasında Çaykur Rizespor, yarın evinde Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk edecek. Maç öncesi Çaykur Rizespor A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bundan sonraki karşılaşmaların Rizespor için final maçı niteliğinde olduğunu söyledi.

Zehiroğlu, önümüzdeki haftalarda oynayacakları maçlarda aynı arzu içerisinde çıkacaklarını ifade ederek, ‘’Elazığspor maçı bizim için viraj maçı niteliğinde. Geçtiğimiz hafta puan kaybetti. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanmamız lazım. Elazığspor maçı için takım olarak iyi hazırlandık. Rizeli taraftarlarımızı da maça davet ediyoruz. Bu mutluluğumuzu hep beraber kutlayalım. Altınordu maçında taraftar anlamında gayet mutlu bir tablo vardı ancak o maçta tahmin etmediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Yarın ümit ediyorum Rizeli taraftarlarımız maça gelecek ve Rizespor’umuzu en iyi şekilde destekleyeceklerdir’’ dedi. 

 

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