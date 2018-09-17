Çaykur Rizespor'dan teknik direktör açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yardımcı, Çaykur Rizespor'un şu andaki durumunun çok kötü olmadığını belirtti. Başkan Yarcımcı sözlerine şu şekilde devam etti:

‘'Rizespor'umuzun durumu şu anda bulunduğu konum itibariyle çok iyi olmamakla birlikte çokta kötü durumda olduğumuz anlamına gelmez. Bize göre çok kötü bir tablo yoktur. Türkiye liglerinde maddi durumu bizden iyi olan belki 1 ya da 2 tane kulüp bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor Kulübü bizim yönetimimizde şimdiye kadar açığa kredi kullanarak, karşılığı olmayan gelecek parayı görmeden kredi kullanmamıştır.''

Önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor maçına Mehmet Ali Karaca yönetiminde çıkacaklarını açıklayan Yardımcı, Mehmet Ali Karaca'nın üzerinde büyük bir isim olmadıkça yeni teknik adam arayışlarını gündeme getirmeyeceklerini açıkladı. Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti:

‘'Dün galibiyet alsaydık bugün çok daha iyi konuşacaktık. Galibiyet almadık diyekendimizi yerin dibine sokmamıza gerek yok. Hoca konusunu özetlemek gerekirsek, Malatya maçına Mehmet Ali Karaca ile çıkacağız. Karaca'nın üzerinde dört dörtlük, Rize kamuoyunun inanacağı bir hoca karşımıza çıkmadıkça Karaca'yı değiştirmemizi gerektiren bir olayla karşı karşıya değiliz. Kafamıza yatan çok büyük bir isim olmadıkça teknik adam konusunu gündeme dahi getirmiyoruz. Karaca'yı da her lafa her söze malzeme yapmak istemiyoruz. Piyasada bir sürü isim var. Bir teknik adam fırsattan istifade aylık 100 bin dolar maaş istedi bizden. 90 kişi çalışıyor tesislerimizde. Ayda 90 kişiye verdiğimiz para ortalama 280 Bin TL. Bir hocaya böyle bir kulüp ayda bu kadar para veremez. Türk futbolunun gerçeklerinide bir şekilde paylaşalım.''

"İbrahim Üzülmez parayı peşin para istediği için talebini geri çevirdik"

İbrahim Üzülmez ile iki haftalık iki kere görüştüklerini ifade eden Yarcımcı, ikinci görüşmede olumlu sonuç aldıklarını ancak parayı peşin istediği için talebini geri çevirdiklerini söyledi. Başkan yardımcı açıklamalarına şu ifadelere yer verdi;

"Kendisine iki defa birer haftalık süre verdik. Bu birer hafta kendilerini izinli saydık. Birinci haftada görüşmelerde olumlu sonuç alamadık. İkinci hafta görüşmede olumlu sonuç aldık. Kendisi ile fesih konusunda anlaşma sağladık ancak parayı peşin para istediği için talebini geri çevirdik. Ülkenin şartları belli, bize 3-4 ay vade yap dedik ancak bunu da kabul etmedi. Çözülmeyecek bir sorun değil."

Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir

