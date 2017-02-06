Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » ÇEDAŞ, kayıp-kaçak oranını yüzde 33 düşürdü

ÇEDAŞ, kayıp-kaçak oranını yüzde 33 düşürdü

Özelleştirme sonrası yaptığı yatırım, tesis ve teknolojik çalışmalarla sorumluluk bölgesinde kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji dağıtımı noktasında hizmetlerine devam eden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2016 yılı için belirlediği hedef kayıp, kaçak oranını yüzde 33 düşürdü.


06 Şubat 2017 12:31

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin kilometrekarelik bir alanda elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kayıp-kaçak ile ilgili yaptığı yatırımlar ve çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. EPDK'nın 2016 yılı için belirlediği hedef kayıp-kaçak oranının altında bir seviyeye ulaşmayı başaran ÇEDAŞ, belirlenen hedeften yüzde 33 daha iyi bir gerçekleşme sağlayarak kayıp,kaçak oranını daha alt seviyelere düşürdü. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şirketin özelleştiği 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ve denetimler sonucunda kayıp-kaçak oranını EPDK'nın belirlediği hedefin altında bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Dünyada ve ülkemizde kayıp, kaçak konusunun ele alınışından bahseden ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa,"Satın alınan ve satış sonrası tahsilatı yapılan tutar arasındaki farklar, kayıp-kaçağı oluşturmaktadır. Bu farklılığın bir bölümü teknik olarak hesaplanmakta ve şebeke unsurları dikkate alınmaktadır. Şirket olarak özelleştiğimiz günden bugüne öncelikli amaçlarımız arasında kayıp-kaçak oranının düşürülmesi gelmekteydi. Teknik kayıp oranını düşürmek için Ar-Ge çalışması kapsamında üniversiteler ile çalışmalar yaptık. Bu kapsamda şirket bünyesinde oluşturduğumuz mobil ekipler tüm bölgemizde şebekeyi taradı. Sahada yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler uzman ekibimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileri ile masaya yatırıldı. Müşteri talepleri doğrultusunda belirlenen yatırım planlarımız aynı zamanda bu veriler ile yön bularak hayata geçirildi" dedi.

Yatırım uygulamalarında kaliteden ödün vermeden ÇEDAŞ'ın yatırımlarını gerçekleştirdiğini ve buna paralel olarak teknolojik yatırımlara da önem verdiklerini aktaran Akboğa,"Otomatik sayaç okuma sistemi projesi ile bölgemizde gerçekleşen tüketimin büyük bölümü kontrol altına alındı. Bu sistem sayesinde abone tüketimleri anlık olarak kontrol edilir hale geldi. Daha hassas ölçüm yaptığını bildiğimiz dijital sayaçların montajı gerçekleştirildi. SCADA sisteminin kurulması ile enerji nakil hatlarının yük durumları ve teknik verileri anlık izlenerek kontrol edilebilir hale geldi. Her geçen yıl büyüyen hat uzunluğumuza rağmen teknik kayıplarımız minimum seviyelere düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Kayıp-kaçak oranının düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Akboğa, dağıtım şirketlerinin özelleştirme öncesi Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranı ortalamasının yüzde 18 seviyelerinde olduğunu, 2015 sonu itibarıyla ise yüzde 14 seviyelerine indirildiğini belirterek, 2010 yılına oranla Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranının 4 puan düşmesinin ülke ekonomimize katkı sağladığını vurguladı.
EPDK tarafından elektrik dağıtım şirketlerine uygulama dönemleri için kayıp, kaçak hedef oranları belirlendiğini dile getiren Akboğa,"Hedef ve gerçekleşmeler doğrultusunda dağıtım şirketlerinin performansları ölçülmektedir. 2016 yılı şirketimiz için belirlenen hedef oran yüzde 7,93’tür. Şirketimiz ise hedef kayıp-kaçak oranı üzerinden yüzde 33'e varan bir iyileşme gerçekleştirerek kayıp-kaçak oranını yüzde 5.97 olarak gerçekleştirmiştir. Özelleştirme dönemi ile kıyasladığımızda ise bölgemizde yaklaşık yüzde 35 seviyelerinde bir kayıp-kaçak iyileşmesi gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde kayıp-kaçak oranlarında ciddi şekilde düşüş görüldüğünü belirten Akboğa,"Sorumluluk bölgemiz Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde de Türkiye ortalaması üzerinde bir iyileşme sağlanmıştır. Üçüncü uygulama dönemi içerisinde şirket olarak yatırım planlarımız tamamlandı. 500 milyon lirayı aşan yatırımla kırsalda ve merkezlerde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Müşteri memnuniyeti maksimum, kayıp enerji seviyesi minimum, kaçak oranı ise sıfır seviyede olan bir dağıtım şirketi hedefimiz bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. 

Uğur Yiğit

Etiketler: ÇEDAŞ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!