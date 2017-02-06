Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin kilometrekarelik bir alanda elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kayıp-kaçak ile ilgili yaptığı yatırımlar ve çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. EPDK'nın 2016 yılı için belirlediği hedef kayıp-kaçak oranının altında bir seviyeye ulaşmayı başaran ÇEDAŞ, belirlenen hedeften yüzde 33 daha iyi bir gerçekleşme sağlayarak kayıp,kaçak oranını daha alt seviyelere düşürdü. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şirketin özelleştiği 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ve denetimler sonucunda kayıp-kaçak oranını EPDK'nın belirlediği hedefin altında bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Dünyada ve ülkemizde kayıp, kaçak konusunun ele alınışından bahseden ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa,"Satın alınan ve satış sonrası tahsilatı yapılan tutar arasındaki farklar, kayıp-kaçağı oluşturmaktadır. Bu farklılığın bir bölümü teknik olarak hesaplanmakta ve şebeke unsurları dikkate alınmaktadır. Şirket olarak özelleştiğimiz günden bugüne öncelikli amaçlarımız arasında kayıp-kaçak oranının düşürülmesi gelmekteydi. Teknik kayıp oranını düşürmek için Ar-Ge çalışması kapsamında üniversiteler ile çalışmalar yaptık. Bu kapsamda şirket bünyesinde oluşturduğumuz mobil ekipler tüm bölgemizde şebekeyi taradı. Sahada yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler uzman ekibimiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileri ile masaya yatırıldı. Müşteri talepleri doğrultusunda belirlenen yatırım planlarımız aynı zamanda bu veriler ile yön bularak hayata geçirildi" dedi.

Yatırım uygulamalarında kaliteden ödün vermeden ÇEDAŞ'ın yatırımlarını gerçekleştirdiğini ve buna paralel olarak teknolojik yatırımlara da önem verdiklerini aktaran Akboğa,"Otomatik sayaç okuma sistemi projesi ile bölgemizde gerçekleşen tüketimin büyük bölümü kontrol altına alındı. Bu sistem sayesinde abone tüketimleri anlık olarak kontrol edilir hale geldi. Daha hassas ölçüm yaptığını bildiğimiz dijital sayaçların montajı gerçekleştirildi. SCADA sisteminin kurulması ile enerji nakil hatlarının yük durumları ve teknik verileri anlık izlenerek kontrol edilebilir hale geldi. Her geçen yıl büyüyen hat uzunluğumuza rağmen teknik kayıplarımız minimum seviyelere düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Kayıp-kaçak oranının düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Akboğa, dağıtım şirketlerinin özelleştirme öncesi Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranı ortalamasının yüzde 18 seviyelerinde olduğunu, 2015 sonu itibarıyla ise yüzde 14 seviyelerine indirildiğini belirterek, 2010 yılına oranla Türkiye genelinde kayıp-kaçak oranının 4 puan düşmesinin ülke ekonomimize katkı sağladığını vurguladı.

EPDK tarafından elektrik dağıtım şirketlerine uygulama dönemleri için kayıp, kaçak hedef oranları belirlendiğini dile getiren Akboğa,"Hedef ve gerçekleşmeler doğrultusunda dağıtım şirketlerinin performansları ölçülmektedir. 2016 yılı şirketimiz için belirlenen hedef oran yüzde 7,93’tür. Şirketimiz ise hedef kayıp-kaçak oranı üzerinden yüzde 33'e varan bir iyileşme gerçekleştirerek kayıp-kaçak oranını yüzde 5.97 olarak gerçekleştirmiştir. Özelleştirme dönemi ile kıyasladığımızda ise bölgemizde yaklaşık yüzde 35 seviyelerinde bir kayıp-kaçak iyileşmesi gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Ülke genelinde kayıp-kaçak oranlarında ciddi şekilde düşüş görüldüğünü belirten Akboğa,"Sorumluluk bölgemiz Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde de Türkiye ortalaması üzerinde bir iyileşme sağlanmıştır. Üçüncü uygulama dönemi içerisinde şirket olarak yatırım planlarımız tamamlandı. 500 milyon lirayı aşan yatırımla kırsalda ve merkezlerde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Müşteri memnuniyeti maksimum, kayıp enerji seviyesi minimum, kaçak oranı ise sıfır seviyede olan bir dağıtım şirketi hedefimiz bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Uğur Yiğit