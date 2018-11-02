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Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers evinde kayıp

Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers evinde kayıp
Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers evinde kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Denver Nuggets’a 110-91’lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Cedi 13 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 110-91 mağlup oldu. Denver bu maçla birlikte 7. galibiyeti elde ederken, Cleveland ise 7. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 29 dakika süre aldığı müsabakada 13 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Cleveland Cavaliers'ta ayrıca Jordan Clarkson 17 sayı, 4 ribaund ve Collin Sexton 12 sayı, 2 asist ile takımına katkıda bulundu. Galip gelen Denver'da ise Juancho Hernangomez 23 sayı, 4 ribaund ve Paul Millsap 16 sayı, 6 ribaund ile oynadı. 

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam edecek. NBA'de gece sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - Oklahoma City Thunder: 111
Cleveland Cavaliers: 91 - Denver Nuggets: 110
Philadelphia 76ers: 122 - Los Angeles Clippers: 113
Atlanta Hawks: 115 - Sacramento Kings: 146
Boston Celtics: 117 - Milwaukee Bucks: 113
Portland Trail Blazers: 132 - New Orleans Pelicans: 119  

Oğuzhan Ort

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