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Çekmecedeki gizli çekmeceden 7 bomba çıktı

Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülerek aranan şahsın yakalanması için bir iş yerine yapılan operasyonda, çekmeceye yapılan gizli çekmecede el yapımı 7 bomba bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Çekmecedeki gizli çekmeceden 7 bomba çıktı

15 Kasım 2017 09:50

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili polis yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına almış, 6 kişi tutuklanmıştı. Polisin olaya karıştığını belirlediği Kemal D. ise o günden sonra her yerde aranmaya başlandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri Kemal D.'nin bir oto kiralama iş yerine girdiğini belirledi. Polis arama kararı aldıktan sonra, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki araç kiralama iş yerine baskın yaptı. Baskında iş yeri didik didik arandı. Ancak Kemal D. bulunamadı.

El yapımı 7 bomba 1 pompalı tüfek ele geçirildi

Polis iş yerinde aramaya devam ederken, çalışanlardan şüphelenip masanın çekmecelerini de aradı. Çekmeceler açıldığında çekmecenin yan tarafından açılan gizli bir çekemece fark edildi. Açılan gizli çekmecede el yapımı 7 bomba çıktı. Polis olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırarak gerekli incelenmenin yapılmasını istedi. Yapılan incelemede bomba imha uzmanları el yapımı bombaların sıradan bir bomba olmadığını, bir saldırıda kullanılabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine iş yerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Bombalar da bomba imha ekibi tarafından imha edildi. Kemal D. ise her yerde hala aranıyor. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana

 

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