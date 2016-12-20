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Çekmeköy Belediyesi, 30 aileye tapu sevinci yaşattı

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçe sınırları içinde bulunan Nişantepe Mahallesi’nde yıllardır tapu sorunu yaşayan 30 vatandaşa düzenlenen törenle tapularını teslim etti.


20 Aralık 2016 13:33

Alemdağ İlk Kademe Belediyesi döneminde yapılan 18 uygulamalarında mağdur olan aileler, Çekmeköy Belediyesinin çabaları neticesinde tapularına kavuştu. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği şuyulandırmada ipotek borçlusu olup ödemelerini yaptığı halde 2007 yılından bu yana tapusunu alamayan aileler, Çekmeköy Belediyesinin çalışmaları neticesinde hiçbir ücret ödemeden tapularına kavuştu. Etaplar halinde yürütülen çalışmalarda ilk olarak 30 aile tapusunu aldı.
Çekmeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen tapu teslim törenine Başkan Ahmet Poyraz, tapularına kavuşan vatandaşlar ile belediye yetkilileri katıldı. Tapularına kavuşan vatandaşlara tek tek tapularını teslim eden Başkan Ahmet Poyraz, vatandaşların heyecanını paylaştı.
Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “30 tane kardeşimizin tapu sorununu inşallah çözüyoruz. Kalan 70’e yakın tapu sorununu da en geç Şubat-Mart gibi onlarında tapularını vereceğiz. Böylelikle Nişantepe’de bu sorunu çözmüş olacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle duasıyla yolumuza farklı hizmetler yaparak devam edeceğiz” dedi.
Belediye olarak üzerilerine düşen görevi yaptıklarını kaydeden Başkan Poyraz, “Sizlere böyle bir mutluluğu yaşatabilmenin bizlerde mutluluğunu yaşıyoruz. Bu size bir lütuf bağışlama değil. Sizlerin hak ettiğiniz ama bizim 8 yılımızda bir sorun olan bu konuyu Allah çözmeyi nasip etti. Sizler desteğinizi duanızı hiç eksik etmediniz. İnşallah diğer kardeşlerimizin sorununu da çözerek böyle bir mutlu sonu onlarla da yaşamaya Rabbim fırsat versin” diye konuştu.
Büyük bir insanlık dramı ve katliamın yaşandığı Halep’teki Suriyeliler için de büyük bir yardım kampanyası başlattıklarını ve en az 100 tırlık bir yardım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Ahmet Poyraz, “Halep’te katliama maruz kalmış oradan kaçmak için adeta seferber olmuş kardeşlerimize de Çekmeköy Belediyesi olarak kampanya başlattık. Bunu da sivil toplum kuruluşlarımızla muhtarlarımızla derneklerimizle paylaştık. Hep beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Çekmeköy’den hedefimiz 100’e yakın tırı göndermek. Ne kadar yapabilirsek böyle bir yardımı oradaki kardeşlerimize ulaştırmış olacağız” dedi.
82 yaşında tapusuna kavuşan Hecer Diri, "Ölmeden bir binada oturayım da öyle gözlerim yumulsun. Allah’ıma şükür rahatça bir ev yaparız. Otururuz” diyerek sevincini paylaştı.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer 

 


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