Çekmeköy’de faaliyet gösteren Ulus Pazarı esnafı, Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleştirilen hain saldırıları kınadı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Resioğlu, “Türk Milletinin sabrını hiç kimse denemeye kalkmasın” diyerek esnaf ve çevrede bulunan vatandaşlarında katılımıyla kınama açıklaması yaptı.

"Bu vatan kolay kazanılmadı, herkes aklını başına alsın"

Reisoğlu mesajında “Bizler Türk milleti olarak et tırnak gibiyiz. Ülke genelinde bir birimiz ile akrabalık bağlarımız var. Kardeşlik ruhumuzun öne çıktığı şu günlerde ülkemize yapılmak istenilen her türlü oyunu bozmaya bu aziz millet hazırdır. Vatan hainlerine ve desteklerine buradan sesleniyorum. Bu vatan kolay kazanılmadı. Herkes aklını başına alsın” dedi.

"Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Bülent Reisoğlu, “Biz 1020 esnafımız ile Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi olarak devletimizin, vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Bizim bu güzel ülkemizden başka bir vatanımız yok. Ne zaman bize görev düşerse yapmaya hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.