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Çekmeköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Çekmeköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki ev ve arabaların zarar gördüğü çatışmada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. İki grubun kurşun yağdırdığı anlar ise kameralara yansıdı.

Çekmeköyde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

22 Aralık 2017 12:27
Çekmeköy'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı - Tıkla İzle

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesinde önceden aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelince silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin atıldığı silahlı kavgada çevredeki evler, araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Çatışmanın ardından iki grup üyeleri de araçlarla olay yerinden kaçtı. Çatışma sonucu şans eseri olen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, iki grubun birbirine kurşun yağdırdığı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Polis iki grubu da bulmak için çalışma başlattı.

Cenk İşver 

 

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