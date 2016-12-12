FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele edilmesi amacıyla ilk olarak Söke’de Didim’e yürüyüş düzenleyen ve ardından Didim’de açlık grevi yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, eylemlerine bir yenisini ekledi. Didim Kent Meydanı’nda sembolik bir çadır kuran Kılıçdaroğlu, 3 gün boyunca meydanda oturma eylemi gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, eylemini “Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” pankartını açarak başlattı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, BİR ATATÜRK’TÜR"

Eylemine başlamadan önce bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “Söke’den Didim’e 4 günlük yürüyüş yaptım ve Didim Belediyesi önünde son buldu. Ondan sonra açlık grevine başladım 14 gün sürdü. Bugün de oturma eylemi yapıyorum yapmamın sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, ve İçişleri Bakanımızın Türkiye’de bulunan siyasi partiler içerisinde ne kadar FETÖ’cü varsa onları temizlenmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da randevu talebinde bulunmak istiyorum. O bizim önderimizdir, liderimizdir. Ben daha önce dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturan bir Atatürk’tür. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ben Atatürk olarak görüyorum. Çünkü vatanımıza, milletimize ve halkımıza sahip çıkan insanlardır. Oturma eylemimiz 3 gün sürecek. Gerekli izinleri aldık ve eyleme başladım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız FETÖ’yü temizledikten sonra eylemlerim bitecek. Temizlenmediği sürece eylemlerimiz devam edecektir” diye konuştu

AĞABEYİNE YANIT VERDİ

Ağabeyi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine de yanıt veren Celal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Benim arkamda ne bir müteahhit vardır; ne bir işveren vardır ne de başka bir şey. Şu anda gördüğünüz çadırı da kendi paramla almışım. Emekliyim zaten kimseden maddi manevi destek beklemiyorum. Şu anda aramızda soğuk rüzgarlar var. Kısa sürecek herhalde bana hak verdi. Şöyle hak verdi, kendi danışmanlarından biri FETÖ’cü çıktığı için ağabeyimle süreç içerisinde görüşmedim ama ablalarımla ve diğer ağabeylerimle görüştüm. Onlar da bana hak veriyorlar."