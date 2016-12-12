Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Celal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir Atatürk’tür

Celal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir Atatürk’tür

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin FETÖ ile mücadelesine destek vermek amacıyla bu kez Didim Kent Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir Atatürk’tür" dedi.

Celal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir Atatürktür

12 Aralık 2016 22:59
Celal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir Atatürk’tür - Tıkla İzle

FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele edilmesi amacıyla ilk olarak Söke’de Didim’e yürüyüş düzenleyen ve ardından Didim’de açlık grevi yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, eylemlerine bir yenisini ekledi. Didim Kent Meydanı’nda sembolik bir çadır kuran Kılıçdaroğlu, 3 gün boyunca meydanda oturma eylemi gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, eylemini “Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” pankartını açarak başlattı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, BİR ATATÜRK’TÜR"

Eylemine başlamadan önce bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “Söke’den Didim’e 4 günlük yürüyüş yaptım ve Didim Belediyesi önünde son buldu. Ondan sonra açlık grevine başladım 14 gün sürdü. Bugün de oturma eylemi yapıyorum yapmamın sebebi de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, ve İçişleri Bakanımızın Türkiye’de bulunan siyasi partiler içerisinde ne kadar FETÖ’cü varsa onları temizlenmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da randevu talebinde bulunmak istiyorum. O bizim önderimizdir, liderimizdir. Ben daha önce dediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturan bir Atatürk’tür. Sayın Cumhurbaşkanımızı da ben Atatürk olarak görüyorum. Çünkü vatanımıza, milletimize ve halkımıza sahip çıkan insanlardır. Oturma eylemimiz 3 gün sürecek. Gerekli izinleri aldık ve eyleme başladım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız FETÖ’yü temizledikten sonra eylemlerim bitecek. Temizlenmediği sürece eylemlerimiz devam edecektir” diye konuştu

AĞABEYİNE YANIT VERDİ

Ağabeyi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine de yanıt veren Celal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Benim arkamda ne bir müteahhit vardır; ne bir işveren vardır ne de başka bir şey. Şu anda gördüğünüz çadırı da kendi paramla almışım. Emekliyim zaten kimseden maddi manevi destek beklemiyorum. Şu anda aramızda soğuk rüzgarlar var. Kısa sürecek herhalde bana hak verdi. Şöyle hak verdi, kendi danışmanlarından biri FETÖ’cü çıktığı için ağabeyimle süreç içerisinde görüşmedim ama ablalarımla ve diğer ağabeylerimle görüştüm. Onlar da bana hak veriyorlar."

Etiketler: Celal kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç