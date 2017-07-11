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Cem Belevi dizilere geri dönüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Cem Belevi konserden konsere koşuyor. Dizi setini özlediğini söyleyen Belevi yeniden ekranlara döneceğini, yeni şarkısı ve klibinin yolda olduğunu müjdeledi.

Cem Belevi dizilere geri dönüyor

11 Temmuz 2017 09:04

Bodrum’da tatilcileri coşturan Cem Belevi, dizi, şarkı ve klip müjdesi verdi. Bodrum Rixos Premium Otel'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Belevi, sahnede yerinde duramadı. Canlı performans da yapan Belevi, hayranlarından tam not altı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belevi, çok yoğun olduklarını ifade ederek, “Bayağı yoğun geçiyor yaz sezonu. Bodrum’daki konserimizi bitirir bitirmez, önce İstanbul’a oradan da Tokat’a geçeceğiz. Ardından Antalya ve Çeşme konserleri daha sonra tekrar Bodrum Rixos Premium Bodrum'da sahne alacağız. Kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. Bazı konserlerimize 1 gün önceden gidip dinlenme fırsatı bulmaya çalışıyorum” dedi.

Hayranlarına müjde verdi

Şarkı müjdesi de veren Belevi, “Yakın zamanda sözü, müziği bana ait olan yeni bir şarkım çıkacak. Temmuz ayının bitiminde klibini de çekmiş oluruz. 'Aç kollarını' şarkısının rüzgarı devam ederken yeni bir şarkı tekrar gelecek” ifadelerini kullandı.

Dizi projelerini incelediğini anlatan Belevi, “Dizi projeleri gelmeye başladı onları inceliyoruz. Okuduğum senaryolar var. Bazı senaryolar beni çok heyecanlandırıyor. Bu yıl yeniden bir dizide oynamak istiyorum, özledik açıkçası setleri. 1 senedir dizi ve set ortamından uzak kaldım. Ben ters köşe rolleri seviyorum. Kötü karakter olabilir” şeklinde konuştu. 

Eren Ayhan 


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