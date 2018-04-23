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Cem Karabay adım adım rekora gidiyor

Akvaryum Adam lakaplı Cem Karabay, 5. dünya rekoru denemesinde 8 saati geride bıraktı. Karabay yarın sabah denizden çıkarak dünya rekorunu tekrar kırmanın peşinde.

Cem Karabay adım adım rekora gidiyor

23 Nisan 2018 19:52

Dünya rekortmeni 'Akvaryum Adam' lakaplı Cem Karabay, soğuk denizde su altında en uzun süre kalan unvanını geliştirmek için saat sayıyor. Çanakkale'de denize giren ve 8 saati geride bırakan Karabay, yarın sabah denizden çıkarak, kendisine ait olan rekoru daha da geliştirecek. Bütün ihtiyaçlarını su altında gideren ve özel bir ekip tarafından suda kaldığı süre boyunca takip edilen Cem Karabay, yarın sabah denizden çıkarak, yeni bir dünya rekoru kırmayı hedefliyor.  

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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