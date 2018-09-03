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Cem Yılmaz, Milas’ta film çekiyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Milas’ın Kuzyaka Mahallesi’nde yeni filmi “Karakomik Filmler” için çekim çalışmalarını sürdürüyor.

Cem Yılmaz, Milasta film çekiyor

03 Eylül 2018 16:56

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Milas’ın Kuzyaka Mahallesi’nde yeni filmi “Karakomik Filmler” için çekim çalışmalarını sürdürüyor. Yılmaz, sosyal medya hesabından çekimlerle ilgili birkaç sahne paylaştı.
Kuzyaka’da çekimlerini yapan Cem Yılmaz’ın, film çekimlerinin sonuna geldiği öğrenildi. 

Kuzyaka Mahalle Muhtarı Erdal Kök, gerçekleştirilen film çekimlerinin Kuzyaka Mahallesi’ne çok büyük katkıları olduğunu ve mahalle halkını mutlu ettiğini ifade ederek; “Cem Yılmaz, mahallemizde yaklaşık 1 haftadır film çekimlerini gerçekleştiriyor. Kuzyaka Mahallesi’ni tercih etmesi bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Mahalle olarak, Yılmaz’ın çekimlerini gerçekleştirdiği filmi dört gözle bekliyoruz.” dedi.  

Demet Leyne
 

 

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