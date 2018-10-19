Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme!

Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Suudi Arabistan Konsolosluğunda görevli Türk çalışanları tanık olarak ifadeye çağırdı. Akşam saatlerinde İstanbul Adliyesine gelen 15 konsolosluk çalışanı, savcılara ifade veriyor. İfade verenler arasında konsolosun makam şoförünün de bulunduğu belirtildi. Diğer tanıkların ise muhasebeci, teknik servis elemanı, santral operatörü gibi konsolosluk çalışanları olduğu belirtildi.

Yusuf Melikoğlu

