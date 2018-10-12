Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı: Türk hükümetine güveniyorum

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz konuştu. Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün yaşananları anlatan Cengiz, “Tabi ki bir tedirginliği vardı ama kendisi de böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordu” ifadelerini kullandı. Türk hükümetine güvendiğini söyleyen Cengiz, bu yaşananların siyasi kriz olmasının dışında insani kriz yönünün de olduğunu vurguladı.

“Siyasi kriz olmasının dışında bir insani kriz yönü de var”

Çok üzgün olduğunu belirten Cengiz sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümete güveniyorum. Türk hükümetine güveniyorum. Diplomasi diliyle konuşma devam ediyor. Gerçekten bu konularla ilgili beyanı nasıl vermek lazım onu da çok bilmiyorum. Çünkü siyasi kriz olmasının dışında bir insani kriz yönü de var. Cemal beyin siyasi kişiliğinin duruşunun sebep olduğu bu siyasi krizden önce insani bir kriz. Çünkü evlilik işlemlerini tamamlamak için Türkiye'ye gelmişti kendisi ve konsolosluğa gidip bu kağıdı alma sebebi de buydu. Ama yaşananları biliyorsunuz o gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz.”

“Türkiye'de olması olayı çok daha hassas hale getiriyor”

Bu olayın Türkiye'de yaşanmasının durumu çok daha hassas hala getirdiğini söyleyen Cengiz, “Çok tedirginiz hepimiz her gün yeni bir haberle ulaşma umuduyla uyanıyoruz. Ben özellikle çünkü kendisinin en son dakikaya kadar yanında olan kişiydim. Ayrıca Türkiye'de olması da olayı çok daha hassas hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Tabi ki bir tedirginliği vardı ama böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordu”

Hatice Cengiz, konsolosluğa giderken Kaşıkçı'nın tedirgin olup olmadığı şeklinde yöneltilen soruya ise “Tabi ki bir tedirginliği vardı ama kendisi de böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordu. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok az diyordu. Yani bu bir konu olarak geçmemişti aramızda sadece ben gayriihtiyari ya da olağan dışı bir gelişme olması halinde nasıl davranmam gerektiğini sorduğumda böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum pek ihtimal de vermiyorum demişti” diye cevap verdi.

“Ülkesi tarafından aranmıyordu fakat açıklamaları bir rahatsızlık unsuruydu”

Cengiz, “Burada çok fazla bunu dile getirmek doğru değil ama Yasin beyle yakın dostlardı, eski bir arkadaşıydı kendisinin. Yasin beyi aramamı söyledi. Bunu bir direktif şeklinde değil ama haberdar etme mahiyetinde. Tabi ki bir çekincesi vardı çünkü duruşu gereği, ülkesi tarafından aranmıyordu fakat açıklamaları bir rahatsızlık unsuruydu” dedi.