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Cemil Candaş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cemil Candaş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Ağustos 2017 19:27
Cemil Candaş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin ünlü bir inşaat firmasının sahipleri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken olay gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cinayet ile ilgili tutuklanan ünlü inşaat firması sahiplerinden Rıza K.’nin, belediye binasına gelerek x-ray cihazına girmeden ruhsatlı silahını güvenlik görevlilerine teslim ettiği görülüyor. Böylelikle herhangi bir şüphe uyandırmayarak üzerinde bulunan ikinci silahla binaya girdiği belirtilen Rıza K.’nın katil zanlısı Şenol Ş. ile tuvalette buluştukları görülüyor. İkilinin bir süre sonra tuvaletten çıktıkları görülüyor. Görüntülerde Rıza K.’nın kafasıyla talimat vermesinin ardından Şenol Ş.’nin cinayeti işlediği görülüyor.

Sadık Kahraman 


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