Diğer
Kategoriler

Cemre düşüyor, havalar ısınıyor

Bahar ve yaz aylarının gelişinin müjdecisi cemreler bu aydan itibaren havaya, suya ve toprağa geliyor. İlk cemre 20 Şubat Pazartesi günü havaya düşecek.

Cemre düşüyor, havalar ısınıyor

18 Şubat 2017 09:52

Kasım Günlerinden, Hızır Günlerine yani kış mevsiminden yaz mevsimine geçişin sembolü olan cemrelerle ilgili olarak, Halk Bilimi Araştırmacısı Prof.Dr. Öcal Oğuz, cemrelerin ortaya çıkışı ve kültürel anlamı hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi verdi.

Cemre nedir?

Prof.Dr. Öcal Oğuz cemre kelimesinin anlamına ilişkin şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan cemre adı en yaygın olarak kullanılandır."

Cemrelerin düşmesiyle gelen müjde

Cemrenin bir takvim bilgisi olduğunu ifade eden Oğuz, "Üç tane cemreden söz ediyoruz, bu takvim bilgisi bize cemrelerin düşmesiyle bir müjdeyi beraberinde getiriyor. Her cemrenin düşüşü bizi yaza ve bahara doğru güçlendiriyor, heveslendirip, heyecanlandırıyor. Özellikle bu sene kış mevsimi çok sert geçtiği için cemrelerin düşüşüyle ilgili haberler, bilgiler bizi çok meraklandırıyor. Bu son derece gözleme dayalı bir takvim bilgisinin bir parçası, dünyada iki çeşit takvim bulunuyor, birisi çizgisel takvim diğeri döngüsel takvim. Bu döngüsel takvimde deneyimlenen, gözlenen ve yaşanan bilgiden hareket ediliyor. Döngüsel takvimde yıl 'Kasım Günleri' ve 'Hızır Günleri' diye ikiye ayrılır. 6 Mayıs'tan itibaren Hızır günleri başlar aynı zamanda hıdırellez kutlanır, bunlar insanlığın ortak coğrafyada, ortak kültürlerle ortaya çıkardığı gözlemleridir" şeklinde konuştu.

2017'nin ilk cemresi

"Önümüzdeki 20 Şubat'ta ilk cemre havaya düşecek sonra 27 Şubat'ta ikinci cemre suya düşecek ve 6 Mart'ta üçüncü cemre toprağa düşecek. Cemreler 7 gün arayla düşer ve Kasım Günlerine göre her yıl aynı tarihte düşer sadece şubat ayının kaç çektiğine göre bir iki gün farklılık gösterebilir. Son olarak herkese cemrenin havaya düşmesinde güzel bir gün, suya düşmesinde güzel bir gelecek ve nihayet toprağa düşmesiyle de bereketli bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: bahar, cemre


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!