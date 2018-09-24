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Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde cenazeden dönen vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mut-Ermenek karayolu Beci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den cenazeden dönenleri taşıyan Hasan Eroğlu yönetimindeki 70 E 9637 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 

Kazada Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yolculardan Mustafa Erdoğan, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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