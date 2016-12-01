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Cenazeleri de yolda kaldı

Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Köprücük köyündeki ulaşım nedeniyle ilçe merkezinde kaldıkları yurtta çıkan yangında hayatını kaybeden 6 öğrenciyi taşıyan cenaze aracı da yolda kaldı.

Cenazeleri de yolda kaldı

01 Aralık 2016 16:58
Cenazeleri de yolda kaldı - Tıkla İzle

Cenaze aracı vatandaşlar tarafından itilerek yola devam ederken, hayatını kaybeden bir kız öğrencinin babası, ilçenin yollarının yapılması için Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’ten yardım istedi. 

Yangında hayatını kaybeden 12 kişiden 6’sı Aladağ ilçesine bağlı Köprücük köyünde toprağa verildi. Köy yollarının elverişsiz olması ve yaşadıkları köyde okul olmadığı için Aladağ ilçesindeki kız yurdunda kalan öğrencilerin cenazeleri de yolda kaldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, aşırı yağış nedeniyle balçığa dönen yolda kalan cenaze araçlarının çıkabilmesi için korumaların yardım etmesini istedi. Korumalarla birlikte cenaze törenine katılmak üzere köye gitmeye çalışan vatandaşlar da cenaze araçlarını iterek çıkmasını sağladılar. Köy yollarının elverişsiz olmasından dolayı cenaze araçları gecikince 11.00’de başlaması gereken tören saat 12.30’da başladı.

Güçlükle köye ulaşan cenazeler Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in de katılmasıyla köy mezarlığına defnedildi.
Protokolün cenaze için köye geleceğinden dolayı köy yolu, cenaze saatinden önce iş makineleri ile kumlama çalışması yapılmıştı. 

Mustafa Çiçek - Nuri Pir - Umutcan İşledici


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