'Çenedeki orantısızlık yüz bütünlüğünü bozuyor'

Yüz bölgesinde bulunan organların herhangi birindeki orantısızlık yüzün bütününü etkilemektedir. Çene implantları da yüzdeki görsel dengeyi düzeltmek ve zayıf çene yapısını güçlendirmek için uygulanır. Kulak, Burun, Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, çene implantları hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Uçal, çenedeki orantısızlığın yüz bütünlüğünü bozduğunu söyledi.

Çene büyütme uygulaması sırasında hasta olan kişinin diş yapısı uygun ve hasta normal bir çene yapısına sahip ise, genel olarak çene implantlarının uygulandığını söyleyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, implantın çene kemiğinin üzerine yerleştiğini, bu şekilde çenenin büyütülmesi işleminin gerçekleştiğini ifade etti.

Çene yapısına göre uygulanıyor

Çene implantının, çenesi çok zayıf olmayan, çene ve diş yapısı normal olan hastalar için doğru bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Op. Dr. Uçal, ''Çene implantının uygulanabilmesi için hastanın sağlık ve bağışıklık durumunun iyi olması gerekir. Çene implantı ameliyatında birçok yöntem uygulanır. Farklı boyutlarda, farklı şekillerde ve farklı malzemelerden oluşan implantların buluyor. Hastaya ve istenilen sonuçlara göre uygun implantlar seçilir. İmplant yerleştirilirken alt çene kemiği üzerinde ciltten veya ağız içinden bir kesi açılır ve implantın yerleştirileceği bölgede, uygun boyutlarda bir cep oluşturulur. Kesi dikişlerle kapatılır ve ameliyat tamamlanır. Ek işlemler gerçekleştirilmiyorsa genelde tüm işlem 30-45 dakika arasında tamamlanmaktadır. Ameliyat sonrası normal olan şişliklere karşın implantı daha sabit tutmak için genellikle bantlar kullanılır'' dedi.

''Güçlü çene görünümü sağlıyor''

Geçici dolgulara nazaran kalıcı güçlü çene görünümü sağladığını açıklayan Op. Dr. Uçal, ''Zayıf çenesi olan kişiler için çene kemiğinin ilerletilmesi daha uygun bir yöntem olur. Çene implantı sonrası iyileşme süreci uygulanan yönteme ve kombine operasyonların yapılıp yapılmamasına göre değişiklik gösterir. Operasyondan hemen sonra hasta taburcu edilebilir ancak kısa bir süre alt dudakta uyuşukluk olabilir. Bu uyuşukluğun ertesi gün geçecektir. Çenede hafif şişlik ve sızı olur. Bunun için ağrı kesici ve antibiyotikler kullanılabilir'' şeklinde konuştu.

Bir süre ağır fiziksel aktivitelerde uzak durmanın önemine dikkat çeken Op. Dr. Uçal, ''Ameliyat sonrası şişlik aşamasında çene implantının yerini korumak için bant ya da sargı kullanılabilir. Başınızı dik tutmak şişlerin inmesi için oldukça önemlidir. Kesi ağız içinden yapılmışsa bir süre sıvı gıdayla beslenmeniz gerekebilir. Dikişleri temiz tutmak için her yemekten sonra ağzınızı temizlemeniz gerekmektedir'' ifadelerini kullandı.