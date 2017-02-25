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Cenevre’de Suriye için çözüm yolu aranıyor

İsviçre Cenevre’de, Suriye’deki savaşı sona erdirecek yollar aranıyor.

Cenevrede Suriye için çözüm yolu aranıyor

25 Şubat 2017 11:24

Suriye muhalefetinin Cenevre’deki heyetinin sözcüsü Nazzer al Hariri, Cenevre’deki görüşmelerde, BM’nin, Suriye’deki yönetim, yeni anayasanın oluşumu ve BM’ gözetiminde Suriye’de yeni seçimlerin yapılmasını kapsayan, BM Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili 2254 sayılı kararının maddeleriyle ilgili görüşlerini sunduklarını söyledi.

Nazzer Hariri, muhalefetin hedefinin, Suriye halkının çok yüksek bedel ödediği, özlemlerini, rüyalarını teminat altına alacak tam bir siyasi çözüm olduğunu söyledi.

Hariri, cuma günü, devam eden görüşmelerin usulleri üzerinde konuşulduğu, siyasi geçişin şekil ve kapsamının ileri günlerde netleşeceğini söyledi.

Muhalefet yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından sunulan siyasi geçişin çerçevesi ile ilgili görüşlerini pazartesi günü sunacaklarını söyledi.

Baş müzakereci Mohammed Sabra, önümüzdeki günlerde, geçiş yönetimindeki üyelerinin kimlerden oluşacağı ve geçiş yönetiminin yapısının tartışılacağını açıkladı.

Mohammed Sabra, Cenevre görüşmelerinin, Suriye yönetimini, BM Güvenlik Konseyinin Suriye ile ilgili kararlarına uymayı reddetmesi durumunda onu bu kararlara uymaya zorlayacak mekanizmaları bulmayı hedeflediğini söyledi.

Sabra, Suriye yönetiminin şimdiye kadar, bu kararları uygulamayı reddettiğini söylemediğine işaret ederek, “Güvenlik Konseyinin 2118 sayılı kararında, alınan karaların uygulanmasının Suriye’nin reddetmesi durumunda, Güvenlik Konseyinin, BM Anlaşmasının VII paragrafına dayanarak, rejimi uluslararası kanunlara uymaya zorlayacak önlemler alacağını öngörüyor dedi.

Staffan de Mistura, kendisiyle görüştüğü Suriye yönetiminin Cenevre’deki baş müzakerecisi Bashar al-Jaafari’ye bir sonraki görüşmede tartışılacak olan belgeyi verdiğini söyledi.

Suriye muhalefeti, barış için tek seçeneğin Başkan Beşir Esed’in görevden alınmasını sağlayacak siyasi geçiş olduğunu ileri sürürken, Şam yönetimi ise bu istediği sürekli reddediyor.


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