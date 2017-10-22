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Cengiz Özyalçın: 'Beraberliği üzüntülü karşıladım'

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Fenerbahçe maçında oynanan oyunu beğenmediğini belirterek, “Takımın oyunundan memnun değilim. Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray, daha değişik oynuyordu. Rakibin ismi etkilemiş olabilir. Bu beraberliği üzüntülü karşıladım” dedi.

Cengiz Özyalçın: Beraberliği üzüntülü karşıladım

22 Ekim 2017 22:16

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, “Takımın oyunundan memnun değilim. Geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray, daha değişik oynuyordu. Rakibin ismi etkilemiş olabilir. Bu beraberliği üzüntülü karşıladım. Puan hesaplarımız böyle değil. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var. Önümüzde 5 zor maç var. Bu maçın berabere kalması Galatasaray için puan olarak anlam olarak hem ediyor, hem etmiyor. Rakibimizle puan farkı aynı kaldı. O zaman Beşiktaş’ın Başakşehir maçı bizim için çok önemli. Sonuç için yorum yapmayacağım. Galatasaraylılar, mayıs ayını sever” diye konuştu.

Derbideki taraftarlarının coşkusunu beğendiğini belirten Özyalçın, “Galatasaray’ın seyircisi maçlarda iki şeyi vurguladı. Birincisi, sportif başarı kulüplerin ekonomik yapısıyla özdeşiyor. İkincisi taraftarlar Dursun Özbek ve yönetimine inandıkları vakit başarının çabuklaşacağını gördüler. Namağlubuz” şeklinde konuştu.
Cengiz Özyalçın, penaltı pozisyonu ile ilgili olarak, kimin haklı olup, olmadığını daha sonra göreceklerini söyledi.

“Avrupa’yı kasıp kavuran takım, liginin sonundaki takıma yeniliyor”

Beşiktaş’ın Avrupa takımı söyleminin hatırlatılması üzerine Özyalçın, “Avrupa’yı kasıp kavuran takım, liginin sonundaki takıma yeniliyor. Bu nasıl oluyor. Biri liderliği kovalıyor. Türkiye liglerinde küçük, büyük takım yok. 3-0 galipken, 4-3 yeniliyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği’ne yeniliyor. Gençlerbirliği de Göztepe ile 3-3 berabere kalıyor. Takımlar denk, mücadeleci. İngiliz liglerini hatırlatıyor. Burada puan çok önemli. Biz bir derbiyi atlattık. Bugün berabere kaldığımız takımla aradaki puan farkı aynı” ifadelerini kullandı. 

Oğuzhan Ort
 

 

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