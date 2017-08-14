Cenk Tosun: “Lens çok faydalı olacaktır”

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun karşılaşma sonrasında konuştu. Başlangıçların çok önemli olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Bunun bilincindeydik. Lige iyi başladık. 90 dakika maçın hakimiydik. Zemin istediğimiz gibi değildi ama bu sıcak havada üstesinden gelmeyi bildik. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Kasımpaşa maçına odaklanacağız” dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da konuşan Tosun, “Ceza sahası içinde ince dokunuşlar bile yetiyor dengenin bozulması için. Biz de kaval kavala çarptık, videoda çok belli olmuyor belki ama Cüneyt hoca da gördü ve duydu galiba kaval kavala çarptığımızı” ifadelerini kullandı.

“Rekabet olmazsa başarı gelmez”

Attığı golden sonra ‘Tosun Paşa’ şarkısının çalınmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Tosun, takımdaki rekabetle ilgili olarak da, “Beşiktaş büyük bir kulüp. 3 kulvarda oynayacağımız için hocanın herkese ihtiyacı var. Hepimiz bu takıma faydalı olacağız. Rekabet olmazsa başarı da gelmiyor. Forvete son yıllarda iyi oyuncular geldi. Onlardan öğrenecek ve onlarla mücadele ederek tecrübe kazandım. Bu sene de sezon başından beri iyi çalıştım. Hocam da şans verdiği taktirde gollerimi atmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Lens’le ilgili de konuşan golcü futbolcu, “Lens benim çok beğendiğim bir oyuncuydu, iyi bir transfer oldu. Ortalarını çok beğeniyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl