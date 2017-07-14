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Cep telefonunu gitar amfisine dönüştüren uygulama 'Deplike'

Elektrogitar çalanların amfi ihtiyacına pratik şekilde yanıt verme amacıyla tasarlanan 'Deplik' uygulaması Arıkovanı'nda fonlamaya açıldı.

Cep telefonunu gitar amfisine dönüştüren uygulama Deplike

14 Temmuz 2017 13:25

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda yeni bir uygulama fonlamaya açıldı. Amatör ve profesyonel müzisyenlerin ilgisini çekecek 'Deplike' uygulaması, cep telefonlarını elektrogitar amfisine dönüştürüyor. Yapılan açıklamaya göre; elektrogitarı cep telefonuna bağlayıp hemen çalma imkanı sunan ve tek tuşla profesyonel tonlar elde edilen mobil gitar amfisi 'Deplike'yi ister parkta ister konserde kullanmak mümkün oluyor. Onlarca amfi ve pedalın gerçekçi modellemeleri ve detaylı düzenleme olanakları sayesinde elektrogitar çalan birinin ihtiyacı olabilecek tüm tarzlarda tonların eklendiği uygulamayla caz klasiklerinden heavy metale kadar geniş bir yelpazede müzik yapılabiliyor.

Geleneksel pedallar ve amfilerin belli kapasitede olmasından yola çıkılarak tasarlanan bir mobil yazılım olan ürüne, düzenli olarak güncellemelerle yeni yetenekler yüklenebiliyor. Farklı sound'lar elde etmeye imkan veren Deplike ile gitaristler kendi tonlarını buluta gönderebiliyor ve buluttan ton indirebiliyorlar. Ayrıca diğer gitaristlerin oluşturdukları tonlarda gezinip kendi tonlarını da paylaşabiliyorlar. 


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