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Cerablus'ta kabus günler geride kaldı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus’ta vatandaşlar yıllar sonra yeniden huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.


19 Ekim 2016 17:05

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ militanlarından arınan Cerablus’ta hayat normale dönmeye başladı. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 57’nci günü geride kalırken Cerabluslu vatandaşların hayatlarının normale dönmeye başladığı gözlemlendi. Cerablus ilçe merkezinde elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, köylerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ise Cerablus’taki olanakların köyler için de sağlanmasını bekliyor. Cerabluslu vatandaşlar insani yardımların yanı sıra ilçe merkezinde kurulan pazarlardan günlük ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

DAEŞ kabusları olmuştu
DAEŞ terör örgütü militanlarının insanları canlı canlı kestiğini belirten Sifyan Dede, “Şu an çok sıkıntı içerisinde yaşıyoruz. İş sorunu yaşıyoruz henüz tam anlamıyla düzelmedi. Bundan sonra daha iyiye gideceğinden umutluyuz. DAEŞ militanlarını dayımın oğlunu geçen yıl kesti. Bizi bu örgütten kurtardığı için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz” dedi.
Cerabluslu vatandaşlardan Zeydan İsa, “Topraklarımız DAEŞ işgalindeyken evden çıkamıyorduk. Kadınlar içeriden dışarıya çıkamıyorlardı. Çok büyük zorluklar yaşadık sanki büyük bir hapishanede yaşıyorduk. Cerablus’u DAEŞ’ten kurtardıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Türk askerinden Allah razı olsun. Şu an çok iyiyiz halimizden memnunuz” şeklinde konuştu.
3 yıl boyunca terör örgütü DAEŞ militanlarının kontrolü altında kalan Cerablus’ta bazı çocukların hala korku dolu günleri atlatamadığı da gözlemlendi.

Okul sorununun çözümünü bekliyorlar
Cerablus DAEŞ’in kontrolündeyken halkın büyük zulüm gördüğünü söyleyen Ahmet Cesim, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güvenliği sağladılar. Şu an halimizden çok memnunuz ama bundan daha iyi olabilir. En büyük sorunlarımız arasında okul sorunu yer alıyor. Çocuklarımız ortada geziyor. Okul sayısının artırılarak çocuklarımızın bir an evvel eğitim hayatlarına devam etmesi konusunda destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cerablus’ta medeni hayat devam ediyor”
Gaziantep Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Cerablus’ta hayatın normale döndüğünü ve insanların medeni hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.
Nursal Çakıroğlu, “Cerablus’ta hayat normale döndü. Çöpler toplanıyor, elektrik, su problemi yok ve hastanesi de hizmet veriyor. Köylerde de elektrik ve su problemini yavaş yavaş çözeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan insani yardımların Cerablus ilçe merkezinin yanı sıra köylere de yapıldığı belirtildi.

Mustafa Çiçek - Orhan Erkılıç

 


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