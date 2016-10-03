Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesinin Çatalazmak bölgesinden şişme botla denize açılan sığınmacılar, botları su alınca batma tehlikesi geçirdi. Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah 06.00 sıralarında, sığınmacıların yerini tespit ederek müdahale etti. Sığınmacıları batmak üzere olan şişme bottan kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, gemiye alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi.

1'i Cezayir, 1'i Mali, 32'si Suriye uyruklu olduğu belirlenen sığınmacılar, Çeşme iskelesinde ıslak giysilerini iskele korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, sığınmacılara meyve suyu, bisküvi, su dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Sığınmacıların üzerlerindeki can yelekleri imha edilmek üzere toplandı.

Aralarında kadınların ve çocukların da olduğu sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

İsa Atagöz