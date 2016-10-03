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Çeşme'de faciadan dönüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na şişme botla kaçmaya çalışan 34 sığınmacı, botları batmak üzereyken son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşmede faciadan dönüldü

03 Ekim 2016 11:59
Çeşme'de faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesinin Çatalazmak bölgesinden şişme botla denize açılan sığınmacılar, botları su alınca batma tehlikesi geçirdi. Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah 06.00 sıralarında, sığınmacıların yerini tespit ederek müdahale etti. Sığınmacıları batmak üzere olan şişme bottan kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, gemiye alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi.

1'i Cezayir, 1'i Mali, 32'si Suriye uyruklu olduğu belirlenen sığınmacılar, Çeşme iskelesinde ıslak giysilerini iskele korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, sığınmacılara meyve suyu, bisküvi, su dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Sığınmacıların üzerlerindeki can yelekleri imha edilmek üzere toplandı.

Aralarında kadınların ve çocukların da olduğu sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. 

İsa Atagöz

Etiketler: Çeşme, facia


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