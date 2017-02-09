Cesur ve Güzel 13. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Cesur ve Güzel 13. bölümde neler olacak? Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Cesur ve Güzel 13. Bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Cesur ve Güzel 13. Bölümde Cesur’un, Korludağ’da yarattığı değişim Sühan’la tekrar yakınlaşmalarına neden olur. Sühan, ona karşı atılan adımı karşılıksız bırakmaz ve Cesur’un beklediği adımı atar. Cahide ve Hülya’nın buluştuğunu görmek Korhan için büyük bir şok olur. Hülya’nın durumu kurtarmak için söylediği yalanlar Korhan’ın, Cesur hakkındaki şüphelerini alevlendirir.

CESUR VE GÜZEL 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cesur ve Güzel 13. Bölümde neler olacak sorusunun cevabını sizler için derledik. Kasabada yaşanan olaylar Cesur’u, Tahsin Korludağ ile tekrar karşı karşıya getirir. Sühan bir kez daha sevdiği adamla babası arasında kalırken babasına bir teklif yapar fakat Tahsin kolayca pes etmeyeceğinin sinyallerini çoktan vermiştir. Sevgililer günüyle aynı gün olan Sühan'ın doğum günü geldiğinde Cesur, Sühan’a romantik bir sürpriz hazırlar. Cesur’un çok büyük bir zafere doğru yol aldığını fark eden Tahsin Korludağ, onu engellemek için tehlikeli bir plan yapar. Cesur ve Sühan aşklarını itiraf ederken, yaşanan olay Korludağ’daki herkesin hayatını derinden sarsacak niteliktedir.

CESUR VE GÜZEL 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cesur ve Güzel 13. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Peki Cesur ve Güzel 12. Bölümde ne oldu? Cesur ve Sühan’ın evliliklerinin ilk gecesi ikisi için de unutulmaz olur. Cesur tüm engellere rağmen Sühan’ın kalbindeki korkuları dindirir fırtınalı günlerden sonra ona güvenli bir liman olur. Cesur’un onunla çiftliği ele geçirmek için evlendiğinden şüphelenen Sühan, verdiği kararları sorgulamaya başlar. Fakat Tahsin Korludağ ikisine de bu evliliğin bedelini ödetmeye kararlıdır.

Başına gelenler için Cesur’u suçlayan Korhan bunu kanıtlamak için Hülya’yla ilgili gerçeklerin peşine düşer. Korhan’ı bekleyen büyük sürpriz Cahide’nin tüm planlarını alt üst edecek niteliktedir. Cesur, Sühan’ı kendine inandırmaya çalışırken bu sefer Bülent’in çalınan tabloları bulması onun aklına şüpheler sokar. Evlilikleriyle başlayan yeni dönem, Tahsin Korludağ’la olan savaşta açılan yeni cepheler anlamına gelmektedir. Fakat Cesur’un beklediği yardım hiç tahmin etmediği bir yerden yola çıkmıştır.