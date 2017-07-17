Çetinkaya: 'Para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yaptı. Çetinkaya yaptığı sunumda, küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarında eşanlı bir toparlanma gözlenmektedir. Küresel risk iştahı yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Gelişmekte olan ülkelere güçlü portföy akımları gözlenmiştir. Emtia ve petrol fiyatları son dönemde enflasyon baskılarını sınırlamaktadır. Küresel ekonomiye dair riskle rönemini korumaktadır" dedi.

İktisadi faaliyet

Türkiye’nin büyüme performansı görece olumlu seyrettiğini kaydeden Merkez Bankası Başkanı, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi devam ettiğini bildirerek, "Net ihracatın büyümeye katkısı artmıştır. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın yakın dönemde güç kazandığına işaret etmektedir. Sanayi üretimi ikinci çeyrektebiröncekidönemekıyasladahagüçlübirartışsergilemektedir. Ekonomideki toparlanmanın sektörel yayılımı artmaktadır. Yatırım talebinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir. Tüketici güveninde artış görülmektedir. Özel tüketim talebi güç kazanmaktadır. İşgücü piyasasında iyileşme gözlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Dış denge

İhracat büyümesi güçlü seyrettiğinin altını çizen Çetinkaya, "Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Türkiye’nin küresel ihracattaki pazar payı artmaktadır. Cari işlemler dengesi istikrarlı bir seyir izlemektedir. Cari açık temel olarak uzun vadeli sermaye akımları ile finanse edilmektedir" dedi.

Enflasyon

Çekirdek enflasyondaki düşüş henüz sınırlı boyutta olduğunu belirten Çetinkaya, "Gıda enflasyonundaki yüksek oynaklık devam etmektedir. Enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskılar güçlü seyrini sürdürmektedir. Enflasyonun yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Yapısal alanlarda atılan adımlar fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşılmasını destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Para politikası ve finansal koşullar

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu koruduğunu kaydeden Çetinkaya, "Uzun vadeli enflasyon beklentileri kademeli olarak düşüş göstermiştir. Kur oynaklıklarındaki düşüş eğilimi sürmektedir. Tedbir ve teşviklerin etkisiyle kredilerde artış gözlenmiştir. Aktif kalitesi korunmaktadır. Bankacılık sektörü kârlılığı ve sermaye yeterliliği artış eğilimindedir" dedi.

Çetinkaya, sunumunda yaptığı genel değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıklar risk iştahını destekledi.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etti.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini korudu.

Finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici konumda oldu.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.