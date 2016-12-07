Galaya Cem Yılmaz, Esra Erol, Nevra ve Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Erdem Yener, Selma Ergeç, Murat Cemcir, Tolga Sarıtaş, Burak Hakkı, Şenay Akay, Ezgi Avcı, Bora Genç, Furkan Palalı, Murat – Hande Başoğlu, Fırat Parlak ve Burcu Kara, Bora Öztoprak, Alican Yücesoy, Sibel Turnagöl, Yosi Mizrahi, Yiğit Özşener, Metin Keçeci ve Önder Açıkbaş, Özer Atik ve Arif Sevimli de katıldı.

Filmin yönetmeni ve uyarlama senaryosunu yazan Tolga Örnek ile Tolga Çevik, kızı Tuna ve oğlu Tan Çevik ile eşi Özge Çevik, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt, Hülya Gülşen, Cem Cücenoğlu, Emin Mecnunbeyli ve Şeniz Kurultay Gürkan kırmızı halı seremonisinde birlikte poz verdi.

Tolga Çevik: "Ailece çok güldük, çok ağladık"

Herkes için gurur gecesi olduğunu söyleyen Tolga Çevik, "Çok güzel bir film yaptık. Aile gibi çalıştık. Çok güldük, çok ağladık. Seyirciye de aynısını garanti ediyoruz. Filmde güzel sürprizlerimiz var. Kalbe hitap eden bir film yaptık. Çok güzel bir anımız oldu ailece. Tuna ve Tan isterlerse devam ederler, her şekilde destekçileriyiz" dedi.

Tolga Örnek: "Çocuklar fıstık gibi oynadılar"

Filmin yönetmeni Tolga Örnek çocuk oyuncuların profesyonel oyuncu gibi oynadığını belirterek, "Çok keyifliydi, Tuna ve Tan ile çalışmak benim kariyerimin en mutlu anlarından biriydi. Onların benim gözümün önünde profosyonel birer oyuncuya dönüşmeleri, yetenekleri, heyecanları ve insancıl tavırları kariyerime duyduğum heyecanı tekrar canlandırdı. İkisi de çok özel çocuklar. Fıstık gibi oynadılar. 40 yıllık oyuncu gibilerdi" ifadelerini kaydetti.

Filmde de kızını oynayan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan, Tolga Çevik’in kızı Tuna da "Çekimler çok güzel geçti. Devamının gelmesini çok isterim, çünkü çok eğlendim" dedi. Tuna Çevik, basın mensuplarından gelen ‘peki bu kadar güzel oynamayı nasıl becerdin?’ sorusunu ise "Ben henüz filmi görmedim. İyi mi oldu bilmiyorum. Bence bu seyircilerin kararı. Ona onlar karar versin" diye yanıt verdi.

İlk sinema deneyiminde şelaleden atlayan ve filmde babasının çocukluğunu oynayan Tan Çevik ise duygularını "Aslında yükseklik korkum var. Şelaleden atlama sahnelerini nasıl yaptığıma da çok şaşırıyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Devamının da gelmesini isterim" şeklinde ifade etti.

Kızını bırakıp giden bir anneyi canlandıran Melis Birkan, "Çok güzel çalıştık, samimi bir film çektik. İnşallah seyirci de bizimle aynı şeyi düşünür" diye konuştu. Cengiz Bozkurt ise "Duygusal anları var, komik anları var, melodramatik yanları var. Filmimize güveniyoruz, iyi bir adaptasyon yaptık. Bundan sonrası artık seyirciye kaldı" dedi. Tolga Çevik’in eşi Özge Çevik de filmde bir sahnede sürpriz bir şekilde görünüyor.

Cem Yılmaz: "Halkımızın bu filme gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum"

Kızkardeşini, eniştesini ve yeğenlerini galada yalnız bırakmayan Cem Yılmaz ise "Tolga Örnek çok kıymetli bir yönetmen, Tolga Çevik de çok iyi bir oyuncu. Halkımızın da filme gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kahkahalarla başlayan film, finalde izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Duygusal anlar yaşayan filmin ekibi, uzun uzun tebrikleri kabul etti. Erkeklere 'baba' olmayı yeniden sorgulatacak olan ‘Sen Benim HerŞeyimsin’ 9 Aralık’ta sinemalarda olacak. Film 'Instructions Not Included' isimli 2013 yapımı bir Meksika yapımından uyarlandı.

Filmin Konusu:

Babasının 'Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın.' mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini 'baba' olarak bulur.

İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak 'korkularının gözünün içine bakacağı' bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık 'Sen Benim HerŞeyimsin' dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar.

Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam eder. Alışılmadık hikayesiyle, 'Sen Benim HerŞeyimsin', seyirciye kahkahayı, sevinci ve hüznü bir arada yaşatacak.