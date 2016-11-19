Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde ’Şehit Safitürk Huzur 54’ adıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması yaptı. Şehir genelinde oluşturulan trafik uygulama noktalarında durdurulan 794 araç didik didik arandı. Trafik ekipleri araçlardan 54’üne işlem yaptı. Araçlarda ve vatandaşlar üzerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik uygulaması sırasında durdurulan otomobildeki iki vatandaş ud eşliğinde görev yapan polislere serenat yapması, renkli görüntülere sahne oldu. Bir çok şubeden polisin yer aldığı uygulamada kafe, alkollü mekan, kahvehane ve restoranların bulunduğu 234 mekana giren ekipler, vatandaşlara GBT sorgulaması yaptı. İl genelinde 5 bin 453 kişi sorgulanırken, bu kişilerden 148’inin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Belirli suçlardan aranması olduğu belirlenen 20 kişi de yakalandı.